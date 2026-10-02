Alerta sanitaria por dos lotes de blanqueadores dentales retirados del mercado en España. Imagen de referencia intervenida digitalmente.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este 2 de octubre de 2026 de la retirada de dos lotes concretos de blanqueadores dentales de uso domiciliario tras detectar sustancias en concentraciones superiores a las permitidas para productos bucales y que podrían ser peligrosas para la salud.

Los productos afectados son el 7D White Teeth Whitening Strips y el Teeth Whitening Pen. Ambos están comercializados por la empresa Success Courier S.L. y solo algunos lotes se ven afectados.

La medida incluye el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de las unidades pertenecientes a esos lotes. La AEMPS también ha indicado qué deben hacer los consumidores que tengan alguno de ellos en casa.

Cuáles son los blanqueadores dentales retirados por Sanidad

La alerta de la AEMPS afecta específicamente a estos dos productos y lotes:

7D White Teeth Whitening Strips: lote T125218.

Teeth Whitening Pen: lote T125186.

La agencia especifica que se trata de productos destinados al uso domiciliario. El número de lote puede consultarse en el envase, por lo que los consumidores deben comprobarlo antes de determinar si su unidad está afectada.

La retirada, por tanto, no debe extenderse de forma general a cualquier blanqueador dental ni a cualquier lote de estos productos: la comunicación oficial identifica expresamente los dos lotes señalados.

Sanidad ordena retirar dos lotes de blanqueadores dentales tras detectar concentraciones superiores a las permitidas. aemps

Por qué la AEMPS ha ordenado retirar estos blanqueadores dentales

Los análisis realizados sobre 7D White Teeth Whitening Strips, lote T125218, detectaron una concentración de 6-metilcumarina del 0,05%, por encima del límite máximo permitido del 0,003%.

También se identificó una concentración de peróxido de hidrógeno superior al 0,9%, mientras que el límite máximo permitido indicado por la AEMPS para estos productos es del 0,1% de peróxido de hidrógeno presente o liberado.

En el caso de Teeth Whitening Pen, lote T125186, los análisis determinaron una concentración de peróxido de hidrógeno del 8,1%, también por encima del límite máximo del 0,1% señalado por la agencia.

Según la AEMPS, estas concentraciones incumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 sobre los productos cosméticos. La agencia conoció el problema a través de dos alertas notificadas mediante el sistema europeo de productos peligrosos Safety Gate.

Qué hacer si tienes uno de los blanqueadores dentales afectados

La recomendación oficial para los consumidores es clara. En primer lugar, hay que comprobar el número de lote que figura en el envase para saber si la unidad corresponde a alguna de las partidas afectadas.

Si se dispone de 7D White Teeth Whitening Strips del lote T125218 o de Teeth Whitening Pen del lote T125186, la AEMPS indica que no se debe utilizar el producto.

Además, las unidades afectadas deben devolverse al punto de compra o, alternativamente, el consumidor puede dirigirse a la empresa responsable para gestionar su devolución.

La AEMPS pide dejar de utilizar y devolver los blanqueadores dentales de los lotes afectados. Magnific

Qué deben hacer los establecimientos que tengan estos productos

La AEMPS también ha emitido instrucciones para los puntos de venta. Los establecimientos deben revisar tanto los productos expuestos para su comercialización como aquellos que tengan almacenados.

Si localizan unidades pertenecientes a alguno de los dos lotes afectados, deben retirarlas de la venta y ponerse en contacto con la empresa responsable.

La agencia ha comunicado las medidas adoptadas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para facilitar su difusión.

¿El peróxido de hidrógeno puede ser peligroso para la salud?

El peróxido de hidrógeno puede provocar efectos adversos cuando se utiliza en concentraciones superiores a las permitidas, especialmente si entra en contacto con las encías, las mucosas de la boca o los dientes.

En productos de blanqueamiento dental, una exposición elevada puede causar irritación de las encías y de la mucosa oral, además de sensibilidad dental. El riesgo depende, entre otros factores, de la concentración utilizada, el tiempo y la frecuencia de exposición.