El Ministerio de Consumo estima que 8,4 millones de inquilinos se verán afectados por la desaparición de las limitaciones.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes 2 de octubre el primer decreto de vivienda aprobado por el Gobierno, que incluía medidas sobre la actualización y prórroga de determinados alquileres, además de disposiciones fiscales y otras actuaciones en materia de vivienda.

La norma obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, después de que PP, Vox, Junts y UPN votaran en contra de su convalidación.

El rechazo tiene consecuencias directas sobre las medidas que contenía el decreto. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que la desaparición de las limitaciones extraordinarias sobre determinadas actualizaciones de los alquileres tendrá un impacto de 626 millones de euros para los hogares españoles y afectará a 8,4 millones de inquilinos.

Antes de ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido y “rogado” a los diputados del PP y Junts que, al votar los decretos de vivienda en el Congreso, sean “coherentes” y den apoyo a los textos porque si no “el daño será inmenso”.

“Hagan lo correcto porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan” Pedro Sánchez

Reconoce que en las medidas planteadas por su Gobierno no esta la solución pero tampoco hay “extremismos”, y sí en cambio “mucho diálogo y trabajo” para “poner freno a la especulación, ayudar a quienes necesitan acceder a un alquiler asequible o comprar una primera vivienda”.

El Congreso rechaza el primer decreto de vivienda: ¿qué medidas decaen?

El rechazo parlamentario supone que decae el Real Decreto-ley 26/2026, que había sido aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de septiembre.

Entre sus disposiciones se encontraba una limitación extraordinaria para la actualización anual de determinados contratos de alquiler. Para las viviendas cuya renta estuviera por encima del límite máximo aplicable según el sistema de índices de precios de referencia, no procedía ningún incremento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. EFE/JJ Guillén Fuente: EFE J.J. Guillén

Para los demás casos contemplados por la norma, propietario e inquilino podían acordar la actualización y, si no existía acuerdo, el incremento quedaba limitado al 2%.

El decreto también contemplaba una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual, sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones y con excepciones previstas en la propia norma.

¿Qué pasa ahora con los alquileres tras el rechazo del decreto de vivienda?

Al no superar la convalidación del Congreso, dejan de aplicarse las medidas extraordinarias introducidas por este decreto, incluidas las limitaciones específicas sobre determinadas actualizaciones de las rentas y la prórroga extraordinaria de contratos prevista en la norma.

Esto no significa, sin embargo, que todos los alquileres de España suban automáticamente ni que lo hagan en la misma cuantía. Cada contrato continuará sujeto al régimen legal que corresponda y a sus propias condiciones.

Por ese motivo, los 626 millones de euros difundidos por Consumo no representan una factura que deban pagar automáticamente los inquilinos, sino una estimación agregada del impacto económico derivado de la desaparición de las medidas.

Consumo calcula un impacto de 626 millones para los hogares

El Ministerio de Consumo estima que 8,4 millones de inquilinos se verán afectados por la desaparición de las limitaciones extraordinarias sobre las rentas y calcula un impacto de 626 millones de euros para los hogares españoles.

Según la información proporcionada por el Ministerio, el cálculo se elaboró utilizando datos del Panel de Hogares de 2023 de la Agencia Tributaria, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 y datos del IPC y del índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda (IRAV) del INE.

La cifra debe mantenerse atribuida a Consumo. Se trata de una estimación ministerial sobre las consecuencias del rechazo del decreto, no de un importe individual ni de una subida uniforme para todos los contratos de alquiler.

El cálculo se realiza porque, con la caída de esas medidas, dejan de aplicarse el 0 % de actualización previsto para determinados alquileres situados por encima del índice de referencia y el límite del 2 % previsto para otros casos contemplados por la norma.

¿Qué ocurre con la prórroga de los contratos de alquiler?

Participantes en la acampada por la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria siguen el debate en el Congreso sobre los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno tras el desahucio de la anciana Maricarmen. EFE/María Rodríguez Fuente: EFE María Rodríguez

El decreto rechazado contemplaba una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual que cumplieran los requisitos establecidos.

Según los cálculos aportados por Consumo, 1.895.676 contratos podrían haberse beneficiado de esta medida. El Ministerio estima que alrededor de cinco millones de personas dejarán de contar con esa protección tras el rechazo de la norma.

La medida tampoco afectaba automáticamente a cualquier contrato. Entre otras condiciones, el inquilino debía estar al corriente del pago del alquiler y haber cumplido con las mensualidades durante los ocho meses anteriores. La norma también contemplaba excepciones para determinados supuestos.