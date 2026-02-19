España confirmó la subida del salario mínimo interprofesional en 2026 con una suba que dejó el monto en 1221 euros en 14 mensualidades. Es decir, el incremento fue de un 3,1% con respecto al año pasado. De esta manera, el sueldo básico español se colocó en el top 20 del ranking de salarios mínimos más altos del mundo. Precisamente, se toma en cuenta las 12 pagas y no las 14, como es habitual en el territorio nacional, por lo que serían 1424,5 euros mensuales. Los españoles que reciben el salario mínimo pasarán a cobrar 518 euros más al año, lo cual implica un monto que se coloca entre los primeros 20 puestos del mundo de los mejores salarios mínimos. Así quedó el ranking, de acuerdo a datos recolectados por el sitio Bloomberg: Por otro lado, existe una lista con los peores salarios mínimos del mundo, en donde se encuentran naciones del sudeste asiático y de África en su mayoría, de acuerdo a Capitalista. Así quedan los puestos más bajos: En el caso de Latinoamérica, Costa Rica es quien lidera la lista con los mejores sueldos, mientras que lo sigue de cerca Uruguay. En el último lugar quedó Venezuela, seguido de Argentina. Así está el ranking de acuerdo a Statista: