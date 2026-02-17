El Gobierno de España ha aprobado una nueva suba del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. La medida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, implicará una mejora directa en los ingresos de millones de trabajadores. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que las sucesivas alzas del SMI forman parte de “la historia de éxito del país” y rechazó las críticas sobre su impacto en el empleo. Por su parte, la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que se trata de una “decisión política consciente” que afecta a cerca del 9% de los asalariados. Con el incremento aprobado, el SMI se sitúa en 1221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone 37 euros más mensuales y un aumento anual de 518 euros, hasta alcanzar los 17.094 euros brutos al año. En el caso de las empleadas de hogar por horas en régimen externo, el salario mínimo será de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada. Para los contratos de duración determinada inferiores a 120 días, la retribución no podrá ser inferior a 57,82 euros por jornada legal. Además, el Gobierno aprobó una deducción de hasta 591 euros para garantizar que quienes perciban el SMI no tributen IRPF. Así, los ingresos del trabajo de hasta 17.094 euros brutos anuales quedarán exentos. Para salarios de entre 17.094 y 20.000 euros brutos al año, se aplicará una deducción decreciente para facilitar la transición. Desde 2018, el salario mínimo acumula una suba del 66%, equivalente a 485,10 euros más al mes o 6791,4 euros más al año. Según estimaciones elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, el incremento beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores. El impacto es especialmente significativo entre las mujeres, que representan el 65,8% de los beneficiarios (1,62 millones). También tiene una fuerte incidencia en los jóvenes, ya que el porcentaje de menores de 45 años que perciben el SMI prácticamente triplica al de trabajadores de mayor edad. Por sectores, el mayor impacto se da en la agricultura (27,9% de los asalariados), seguido del sector servicios (14,4%), la industria (5,1%) y la construcción (5,3%). Por comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña concentran el mayor número de trabajadores que percibirán esta referencia salarial. La ministra Díaz destacó además el impacto de género “sin precedentes” de la medida, asegurando que contribuye a reducir un 22% la brecha salarial, aunque aún 1,6 millones de mujeres cobran el salario mínimo. La revalorización del SMI es fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO. Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme no se sumaron al pacto al cuestionar el cálculo del incremento y reclamar su traslado a contratos públicos. El acuerdo incluye el compromiso de desarrollar una regulación específica, en el marco de la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, para impedir que la suba sea absorbida o compensada mediante pluses y complementos salariales. El objetivo es que el aumento tenga un impacto real en los sueldos y evitar lo que la ministra calificó como “fraudes contables”. Díaz también instó a la patronal a mejorar los salarios en la negociación colectiva, al considerar que existe margen para repartir los beneficios empresariales en un contexto en el que España lidera el crecimiento dentro de la OCDE. Según el Gobierno, la medida también contribuirá a la sostenibilidad del sistema de pensiones y a reducir la brecha en materia de jubilaciones.