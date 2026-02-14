El Gobierno ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1221 euros mensuales en 14 pagas, una medida que beneficiará a millones de trabajadores en toda España. La decisión fue adoptada en el Consejo de Ministros y supone un nuevo incremento dentro de la política de revalorizaciones iniciada en los últimos años. La actualización del SMI en 2026 entrará en vigor de forma automática tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es mantener el poder adquisitivo de los salarios más bajos y garantizar que el mínimo legal siga alineado con el coste de vida. El nuevo salario mínimo de 1221 euros mensuales se aplicará a jornada completa y en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos al año. También se podrá prorratear en 12 mensualidades, según lo establezca cada contrato. La subida afecta a todos los trabajadores regulados por el Estatuto de los Trabajadores, incluidos empleados eventuales y temporeros, cuya cuantía diaria se actualizará en proporción. El incremento ha sido acordado tras consultar a los agentes sociales y analizar los informes técnicos correspondientes. Con este ajuste, el SMI en España continúa su senda de crecimiento respecto a años anteriores, en línea con la recomendación europea de situarlo en torno al 60% del salario medio. La nueva cuantía será efectiva desde su entrada en vigor oficial en 2026. Una vez publicada la norma, las empresas deberán actualizar las nóminas de forma inmediata y abonar posibles atrasos si así lo establece el decreto. Los trabajadores que actualmente cobren el salario mínimo verán reflejado el incremento en su próxima nómina tras la aplicación formal de la medida. El ajuste también impactará en bases de cotización y en determinadas prestaciones vinculadas al salario mínimo. El Gobierno ha señalado que la subida busca proteger a los empleados con menores ingresos frente a la inflación y mejorar las condiciones laborales de los sectores más vulnerables. En los últimos años, el SMI ha experimentado varias revisiones al alza. En 2018 se situaba en 735 euros mensuales y desde entonces ha ido aumentando progresivamente hasta superar los 1100 euros en 2024 y 2025. El Ejecutivo defiende que estas subidas han contribuido a reducir la brecha salarial y mejorar la renta de los trabajadores con menores ingresos, mientras que las organizaciones empresariales han advertido sobre el impacto en costes laborales para pequeñas y medianas empresas. España se encuentra entre los países de la Unión Europea que han impulsado incrementos más notables en el salario mínimo durante la última legislatura, siguiendo las recomendaciones comunitarias sobre salarios adecuados.