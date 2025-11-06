Con la llegada de diciembre, las calles de todo el país comienzan a llenarse de luces y decoraciones que anuncian el cierre del año. Más allá de las reuniones con seres queridos, muchos pensionistas esperan con especial entusiasmo un ingreso clave: la paga extraordinaria , un complemento que supone un respiro económico y ayuda a afrontar los gastos de fin de año.

No obstante, no todos los jubilados podrán recibir este esperado pago. Aunque para la mayoría representa una ayuda fundamental para despedir el año con algo más de estabilidad, existen excepciones en las que este abono no se realiza, lo que genera inquietud y confusión entre quienes contaban con ese dinero adicional.

Los jubilados que no cobrarán paga extra

Tal y como ha informado la Seguridad Social, no todos los jubilados recibirán la paga extraordinaria de diciembre . Entre los colectivos excluidos se encuentran aquellos cuyas pensiones de incapacidad permanente, viudedad u orfandad provengan de accidente laboral o enfermedad profesional, ya que en estos casos las dos pagas adicionales se encuentran prorrateadas dentro de las 12 mensualidades ordinarias.

A este grupo se suman los pensionistas reconocidos a partir del 30 de noviembre o quienes hayan tenido su prestación suspendida durante el periodo de devengo.

No obstante, si la incapacidad permanente, orfandad o viudedad deriva de enfermedad común o accidente no laboral, los beneficiarios sí percibirán las 14 pagas correspondientes. Además, quienes reciban el complemento por brecha de género también tendrán derecho a paga extra. Esto significa que, por ejemplo, si la cuantía mensual por dos hijos es de 71,80 euros, en noviembre recibirán el doble: 143,60 euros.

¿Cuándo se cobra la paga extra?

Según el calendario habitual del Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dicho pago se realiza legalmente entre los días 1 y 4 de diciembre.

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de entidades bancarias optan por adelantar ese ingreso para que los beneficiarios puedan recibir el importe a finales de noviembre.