La marca china de moda barata Shein abrió este miércoles en París las puertas de su primera tienda física y permanente, una inauguración que llegó rodeada de expectación, tensión, y protestas de ciudadanos contra el gigante asiático.

El local, situado en el sexto piso de los históricos grandes almacenes BHV frente al Ayuntamiento de París, convirtió la calle en un escenario de contraste entre clientes emocionados y manifestantes críticos con la marca y sus prácticas que denuncian como poco éticas.

Imagen: EFE

Ni Zara ni H&M: la polémica marca china Shein abre su primera tienda física en la Capital de la moda mundial

Hacia media mañana, alrededor de unas 200 personas formaban fila en una acera para acceder al establecimiento, mientras al otro lado de la calle se concentraban grupos de manifestantes con pancartas. Algunas de las pancartas, llevadas por grupos ecologistas, incluían mensajes como “Shein, no”.

Ambas aceras estaban reforzadas con vallas para mantener la seguridad y toda la manzana contaba con una fuerte presencia de gendarmes y policías que supervisaban el orden público.

Entre los clientes, se encontraban turistas y compradores habituales, atraídos por la curiosidad o los precios bajos.

Una mujer de Marsella indicó a EFE que había venido de vacaciones y que su interés residía en conocer la disposición de la tienda, ya que había comprado previamente en línea por sus “precios atractivos”.

Sandrine, clienta habitual de la plataforma, destacó a EFE la relevancia de los precios asequibles: “Algunos no pueden permitirse pantalones a 40 o 50 euros; aquí pueden encontrarlos a 10 o 20. Me siento muy contenta y espero que esto funcione”.

Yuting, una mujer de origen chino residente en Francia desde hace diez años, resaltó la oportunidad de acceder a ropa a bajo precio.

“Quiero ver la calidad. Tal vez no sea tan mala como dicen. Hay mucho desempleo y el poder adquisitivo está bajando. Para las personas con pocos recursos, comprar a bajo precio es una oportunidad. Zara, H&M… no hay mucha diferencia, solo la nacionalidad”, dijo.

Cara a cara frente a Shein

Frente a la fila de clientes, la protesta se concentraba junto a la entrada del BHV.

Khadija, militante contra la violencia hacia mujeres y menores, comenzó a gritar y abuchear en la calle mientras denunciaba la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil: “Tocar a un niño es tocar a la nación. No es solo un asunto de muñecas sexuales. Hay pedófilos en libertad y otros que se volverán pedófilos a través de estas muñecas”.

Su acción se sumó a la de otros activistas y al grupo del partido ecologista que exhibía pancartas y coreaba consignas, generando un ambiente de confrontación visible desde ambas aceras.

Suzanne centró su crítica en el impacto ambiental de la marca: “Es totalmente vergonzoso. Shein contamina muchísimo, incluso más que otras grandes marcas. La polémica se concentra en las muñecas sexuales, pero no se habla del problema ambiental , de las miles de toneladas de CO2 que se emiten cada día por la producción y transporte de estas prendas”.

Consideró que un boicot sostenido podría influir no solo en la tienda de Shein sino también en la reputación de BHV.

Coincidiendo con la apertura de la tienda, la prensa francesa informó de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil remitido a su nombre y comprado en la plataforma Shein.

Directivos del gigante chino del comercio electrónico deberán responder el 18 de noviembre a las preguntas de los parlamentarios franceses que integran una misión de investigació n para comprender cómo pudieron venderse productos ilícitos en el país.

Además, un grupo de diputados de diversos horizontes políticos anunció hoy la próxima presentación de una resolución europea contra el problema de la moda rápida, que insta a Bruselas y al gobierno francés a adoptar una postura más firme contra Shein.

Entre ellos está el diputado del partido conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, quien también es el ponente de la misión de investigación sobre los controles de productos importados en Francia.

Hoy tiene previsto denunciar ante la fiscalía de París la venta de armas de categoría A (machetes y puños americanos) tras descubrir anuncios en la plataforma.

“Se vende como un éxito de ventas en Shein… e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado”, exclamó en sus redes sociales, recordando que “la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros” en Francia.

Fuente: EFE