Amancio Ortega es mucho más que Inditex. El hombre más rico de España no sólo lidera un emporio textil, también otro imperio, en este caso, inmobiliario, y lo hace a través de de su brazo inversor, Pontegadea. De hecho, hoy se conoció la noticia de que el empresario gallego adquirió un edificio de oficinas en Vancouver, Canadá, por 1100 millones de dólares canadienses , que al cambio representan 680 millones de euros.

La nueva joya de la corona, cuyo anterior dueño es QuadReal Property Group, es un inmueble, conocido como The Post, antigua oficina central de correos de la ciudad, y está alquilado a Amazon. Entre gigantes va la cosa.

Con todo, y a pesar de la magnitud de la operación, esta compra no es la inversión más relevante de Ortega en Canadá, ya que en 2022 compró en Toronto el emblemático Royal Bank Plaza, principal entidad financiera de Canadá, por el que desembolsó unos 840 millones de euros.

El nuevo negocio millonario de Amancio Ortega que pocos esperaban. Fuente: Archivo

El Top Three de adquisiciones inmobiliarias en Canadá se completa con la compra del Bentall Centre, por parte de Anbang Insurance Group, operación que se cerró en 2016 por unos 1060 millones de dólares canadienses.

Lo cierto es que en The Post no sólo está Amazon. La empresa de Jeff Bezos tiene vecinos de comunidad tan ilustres como Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks.

Otras inversiones en norteamérica

Si bien The Post - complejo de torres, una de ellas de 22 pisos y la otra de 19 -, y Royal Bank Plaza son las inversiones más fuertes de Pontegadea en Canadá, las inversiones de Ortega en ese país incluyen, además, Sainte-Catherine West, inmueble situado en Montreal dedicado al retail y que forma parte del patrimonio del gallego desde 2016.

Dos años antes, Ortega se hizo con el 150 de Bloor Street en Toronto que compró por 255 millones de euros.

En Estados Unidos, Pontegadea es propietaria de Troy Block, edificio que se encuentra en Seattle y cuyo inquilino es también Amazon. En este caso la inversión fue de 640 millones de euros.

Más reciente, es la compra del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, negocio que involucró 274,4 millones de dólares, esto es unos 236 millones de euros.

Activos de Pontegadea en Europa

Tras el verano, el brazo inversor de Ortega adquirió en Reino Unido un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras, en euros, unos 92 millones.

Otra operación de envergadura tuvo lugar en 2019 y fue la compra en Londres de The Post Bulding, sede de la consultora McKinsey por unos 700 millones de euros.

En París, adquirió un hotel por 97 millones de euros, operación que cerró con la cadena española Derby Hoteles. Mientas en Ámsterdam, concretó la compra del hotel Avani Museum Quarter por 85 millones. En este caso el negocio lo cerró con Minor, ex NH Hoteles.

Ya en España, donde el dueño y fundador de Inditex mantiene su posición referente en el sector inmobiliario español, con una cartera compuesta principalmente por edificios de oficinas en ubicaciones urbanas de primer nivel, destaca la compra de un edificio en Barcelona a Blackstone por 250 millones de euros, inmueble en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta.

En 2016, el empresario textil protagonizó una de las compras de mayor fuste en España con la adquisición de de la Torre Foster de Madrid por 490 millones de euros.

Sobre Pontegadea

Con sede en Madrid, se trata de una empresa de inversión líder con activos en todo el mundo y si bien predomina el sector de bienes raíces, también interviene en negocios de retail, transición energética e infraestructura.

Su patrimonio neto a cierre de 2024 es de 90.546 millones de euros. Y está compuesto principalmente por activos inmobiliarios, valorados en más de 110.000 millones a finales de ese ejercicio. Las empresas del grupo incluyen Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020. En ese año ganó 9322 millones.

La cartera está compuesta por hoteles, naves logísticas, bloques residenciales y centros comerciales en diversos países, entre ellos España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Corea.

Por último, Ortega controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1848 millones de acciones, e invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en esta sociedad de inversión.