Hoy lunes 18 de mayo los astros prometen grandes cosas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los astros. A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Mantente alerta ante quienes actúan a tus espaldas; en tu ambiente laboral se está fraguando algo que no te favorece y podría estallar en el momento menos pensado. Si te presentan una propuesta que parece demasiado buena, analízala a fondo antes de aceptar, porque podría esconder intenciones ocultas. Escorpio, hoy mantén la guardia alta en el trabajo: algo se cuece a tus espaldas y podría estallar sin aviso. Si te ofrecen algo brillante, tómate tu tiempo; podría traer segundas intenciones, analiza antes de aceptar. Hoy, Escorpio, el amor se inclina a tu favor: una conversación honesta aclarará dudas y reavivará la conexión. Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, signo de agua que comprende tu intensidad y aporta contención emocional. Escorpio es intenso, leal y apasionado. Protege lo que ama y enfrenta la vida con determinación. Posee magnetismo y gran intuición. Reservado y estratégico, observa en silencio antes de actuar. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Como Escorpio, mantén la guardia alta en el trabajo y evita revelar información sensible. Escucha más de lo que hablas, aléjate de chismes y confía en tu intuición para detectar segundas intenciones. Si aparece una oferta tentadora, analízala con calma y busca una segunda opinión antes de decidir.