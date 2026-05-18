Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores. Durante el domingo, 17 de mayo de 2026, Los números ganadores son 16, 17, 24, 38, 46 y 47, la cifra complementaria es el 41 y el número de reintegro es el 8. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros. Para el sorteo del domingo, 17 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.072.289 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.119.879,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio. Asegúrate de apostar solo el dinero que realmente puedas permitirte perder. Antes de comenzar, establece límites de tiempo y gasto y detente si sientes la necesidad de recuperar pérdidas o si experimentas ansiedad al jugar. Considera el juego como una forma de entretenimiento y no descuides tus responsabilidades. Si sientes que has perdido el control, no dudes en buscar ayuda contactando a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.