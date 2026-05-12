Tanto la Marina Nacional Francesa como la Marina Real Británica están llevando a cabo una modernización significativa de su flota, incorporando submarinos y buques de guerra para la próxima década. Este esfuerzo responde a la creciente competencia global y a la imperiosa necesidad de proyectar poder, destacándose proyectos como los submarinos de clase Dreadnought y las fragatas de clase Type 26 (Reino Unido). Estas unidades son reconocidas por su discreción, su capacidad para operar durante extensos periodos sin necesidad de emerger y su equipamiento avanzado, que les permite llevar a cabo misiones que abarcan desde la vigilancia hasta el lanzamiento de misiles de precisión. Los proyectos como los submarinos clase Dreadnought son programas de ingeniería naval militar, responsables de la construcción de submarinos de misiles balísticos nucleares (SSBN) más avanzados, destinados a garantizar la disuasión estratégica de una nación. Características de estos proyectos: El objetivo de este programa es asegurar la continuidad de la disuasión nuclear estratégica mediante submarinos que operan de manera sigilosa y que poseen la capacidad de lanzar misiles balísticos con carga nuclear desde posiciones ocultas en el océano. Equipados con tecnología de última generación, estos submarinos incluyen un sistema de propulsión nuclear, sensores y sonares avanzados, capacidades de contramedidas y tubos específicos para el lanzamiento de misiles estratégicos. La clase Dreadnought está destinada a reemplazar a los submarinos actuales de la clase Vanguard, encargados de la disuasión británica. Al igual que sus predecesores, estarán dotados de misiles Trident II D5, los cuales seguirán siendo el fundamento del sistema nuclear del Reino Unido. El programa de submarinos de clase Astute constituye la nueva generación de submarinos de ataque nuclear de la Marina Real Británica, un eje fundamental en la estrategia de disuasión del Reino Unido. Construidos por BAE Systems, estos submarinos destacan por su capacidad de operar con autonomía prácticamente ilimitada gracias a un reactor nuclear avanzado, capaz de producir su propio oxígeno y agua, además de poseer un nivel de sigilo excepcional fundamentado en recubrimientos anecoicos y un sistema de propulsión silencioso. Estos submarinos tienen la capacidad de lanzar torpedos Spearfish y misiles de crucero Tomahawk, además de funcionar como plataformas de gestión de información y mando. Su gran capacidad de carga y su tamaño —el mayor entre los submarinos de ataque diseñados para la Royal Navy— consolidan a la clase Astute como un elemento esencial en las operaciones de vigilancia, protección y ataque del Reino Unido en la próxima década.