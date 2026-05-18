Este lunes 18 de mayo, los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. En el ámbito laboral destacarás por tu gran ingenio. Se perfila un porvenir muy alentador, pero evita caer en la complacencia. Necesitas actualizarte; de lo contrario, te costará ampliar tu campo de acción. Si trabajas por cuenta propia, te llegará una oferta poco habitual respecto a lo que sueles hacer, que te generará ingresos adicionales. Hoy, Capricornio, destacarás por tu creatividad en el trabajo. Tu futuro es prometedor, pero no te confíes y mantén el enfoque. Actualízate para abarcar más terreno. Si eres autónomo, podría surgir una propuesta muy distinta a lo habitual que te aporte nuevos ingresos. Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno. Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable. Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Capricornio, potencia tu creatividad en cada tarea. Mantén la humildad y respalda tus ideas con resultados. Aprende algo nuevo hoy y, si eres autónomo, ábrete a propuestas distintas que generen ingresos.