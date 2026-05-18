Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este lunes, 18 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,55 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,75 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,68 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.24% en el precio de la gasolina y del 0.72% en el del gasóleo. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 18 de mayo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes: En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con un índice de 95 octanos (RON) y suele ser la elección habitual para la mayoría de vehículos. Ofrece un buen desempeño, contribuye a prevenir la detonación del motor y, por lo general, es más económica que la 98. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. En España los coches pueden usar gasolina (95 y 98), diésel y combustibles alternativos como GLP (autogás) y gas natural (GNC); también hay biocombustibles y, de forma aún limitada, hidrógeno.