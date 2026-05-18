Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, lunes 18 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Necesitarás prepararte mentalmente para retomar una tarea laboral que, te guste o no, debes atender. Si te quedan dudas por aclarar, hoy tendrás tiempo para resolverlas con una llamada telefónica o un correo electrónico que las despejará por completo. Acuario, hoy tendrás que prepararte mentalmente para retomar una actividad laboral ineludible; con calma y enfoque, avanzarás con firmeza. Aprovecha una llamada o un e‑mail para resolver dudas: llegarán respuestas claras que facilitarán tu jornada. Hoy, Acuario, el amor fluye si escuchas con calma y muestras autenticidad; una charla ligera puede acercar corazones. Tu mejor compatibilidad está con Géminis, cuyo ingenio y curiosidad armonizan con tu espíritu libre. Acuario es independiente, original y curioso. Valora la libertad, rompe moldes y piensa en el futuro con ideas innovadoras. Es humanitario y sociable, pero protector de su espacio. Puede parecer distante, aunque es leal a sus principios y amistades. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Prepárate mentalmente para retomar esa tarea laboral inevitable con calma y enfoque. Anota tus dudas y resuélvelas hoy mismo con una llamada o un e‑mail claro y directo. Mantén una actitud práctica y flexible para aprovechar la claridad que traerá la comunicación.