Año tras año, los ciudadanos españoles que dependen de una pensión no contributiva enfrentan el incremento de precios y los elevados costos de la vivienda. En respuesta a esta problemática, algunas comunidades han comenzado a implementar medidas para mitigar el impacto de la escasez de recursos económicos. El aumento del coste de la vivienda, la presión ejercida por los alquileres y la reducción en el importe de ciertas pensiones han complicado la situación de miles de jubilados mayores. Dado que numerosos pensionistas son considerados vulnerables, las autoridades gubernamentales han decidido activar un complemento económico de 525 euros. Este refuerzo anual beneficiará a quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, habiten en régimen de alquiler y cumplan con una serie de requisitos específicos. Se trata de una asistencia destinada a compensar los gastos de vivienda en un contexto de alta inflación y aumento de alquileres. La asistencia de 525 euros anuales, equivalente a 43,75 euros mensuales, podrá ser abonada en un único pago anual o de manera fraccionada, conforme a lo que establezca la normativa pertinente. El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) será el ente responsable de gestionar esta disposición. En particular, se encargará de verificar los contratos de arrendamiento, de convivencia y de asegurarse del cumplimiento de los requisitos previos para autorizar el desembolso. Además de estos requisitos fundamentales, para acceder a la ayuda, los jubilados deberán satisfacer otros requisitos complementarios: El complemento fue anunciado por la administración autonómica del IMSERSO en el marco de un programa destinado a respaldar a pensionistas en situación de vulnerabilidad. Está orientado exclusivamente a quienes reciben una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o incapacidad y residen en una vivienda en alquiler. La estrategia política detrás del complemento tiene como objetivo reforzar el compromiso social del Gobierno regional con los pensionistas más vulnerables. No obstante, su éxito dependerá del cumplimiento técnico, la agilidad administrativa y la respuesta efectiva de los hogares que se beneficiarán. El Gobierno regional estima que esta ayuda beneficiará a aproximadamente 2500 pensionistas madrileños. Esta medida se añade al complemento estatal vigente desde 2007 para pensionistas que carecen de vivienda en propiedad y que residen en alquiler, el cual ya es recibido por algunas personas.