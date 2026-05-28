Oficial | Pedro Sánchez prohíbe instalar cámaras de seguridad en todas las viviendas españolas, sin autorización de vecinos

La instalación de cámaras en las viviendas se volvió una herramienta clave de seguridad en España. Sin embargo, existe un artículo en la Ley de Propiedad Horizontal que indica en qué circunstancias es posible tener este equipamiento.

Justamente, el Gobierno de Pedro Sánchez apunta algunas restricciones para su instalación en las viviendas españolas. Por tal motivo, afecta directamente a la comunidad de vecinos y propietarios individuales de entornos residenciales.

Oficial | Pedro Sánchez prohíbe instalar cámaras de seguridad en todas las viviendas españolas, sin autorización de vecinos Freepik

¿Cuándo está prohibido instalar cámaras en las viviendas?

La medida, enmarcada en la normativa vigente, impide que cualquier vecino o comunidad instale cámaras de forma unilateral en zonas comunes sin los permisos correspondientes.

Esta disposición busca proteger la privacidad y los derechos colectivos de los residentes, pero ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad y burocracia en los edificios de propiedad horizontal.

De acuerdo con la información disponible, no es posible instalar cámaras de seguridad en zonas comunes (como portales, garajes, ascensores o áreas compartidas) sin la autorización expresa de los vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal es la que regula estos casos y establece los requisitos obligatorios que deben cumplirse para cualquier iniciativa de videovigilancia.

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Los puntos claves que hay que tener en cuenta para instalar cámaras

A la hora de instalar cámaras, los vecinos deben tener en cuenta estos puntos clave:

Necesidad de acuerdo comunitario : un vecino individual no puede decidir por su cuenta colocar cámaras que graben o afecten espacios compartidos. Se requiere la aprobación formal en junta de propietarios.

Mayorías específicas : la normativa exige un quórum determinado para avanzar con este tipo de instalaciones, evitando imposiciones unilaterales que podrían vulnerar la intimidad de otros residentes.

Límites en el alcance de las grabaciones : las cámaras solo podrán enfocarse a zonas comunes estrictamente necesarias, sin invadir áreas privadas ni exteriores no autorizados.

Obligaciones adicionales: cumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD), colocación de carteles informativos y registro adecuado del tratamiento de imágenes.

El impacto de la medida en la seguridad residencial

Muchos españoles han expresado su preocupación ante esta limitación. En un contexto de aumento de la delincuencia en algunas zonas urbanas, las cámaras de seguridad se habían convertido en una herramienta accesible y efectiva para disuadir robos, vandalismo o intrusiones.

Sin embargo, la necesidad de obtener autorización previa de los vecinos complica su implementación rápida y genera retrasos que pueden dejar desprotegidas a las familias.

Expertos en derecho inmobiliario consultados en el artículo subrayan que la Ley de Propiedad Horizontal busca precisamente armonizar la convivencia.

Un solo vecino no puede imponer un sistema de vigilancia que grabe los movimientos de todos los demás sin su consentimiento. Esto protege especialmente a aquellos que valoran su privacidad por encima de las medidas de control colectivo.