Confirmado | Metro de Madrid permitirá pagar con tarjeta y móvil desde el 1 de junio: cuánto costará el billete

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha desde el próximo 1 de junio un nuevo sistema de pago en Metro de Madrid que permitirá entrar directamente a los tornos utilizando tarjetas bancarias , teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless.

La medida busca agilizar el acceso al suburbano y reducir las esperas en estaciones con gran afluencia de viajeros. Además, durante las primeras semanas, el billete sencillo tendrá un precio promocional único de 1,5 euros para incentivar el uso del nuevo método.

El sistema estará operativo en 1249 tornos distribuidos por toda la red y coincidirá con grandes eventos previstos para este año en la capital, como la visita del papa León XIV, los conciertos de Bad Bunny o el Gran Premio de Fórmula 1.

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Metro de Madrid permitirá pagar directamente con tarjeta bancaria

El anuncio fue presentado por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la estación de Feria de Madrid de la Línea 8, uno de los puntos donde ya se realizaron pruebas del nuevo sistema.

Según explicó la Comunidad de Madrid, los usuarios podrán acceder al Metro utilizando tarjetas de crédito o débito físicas, además de dispositivos móviles y relojes inteligentes compatibles con tecnología contactless.

Esto evitará la necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público o recargar billetes en las máquinas habituales de las estaciones. La iniciativa apunta especialmente a facilitar el acceso de turistas y viajeros ocasionales.

Rodrigo aseguró que el sistema “mejorará la experiencia de los usuarios al reducir tiempos de espera, facilitar el acceso y evitar aglomeraciones en vestíbulos y máquinas de venta, especialmente en jornadas de elevada demanda”.

Además, todas las estaciones contarán con dispositivos preparados para validar títulos mediante códigos QR, ampliando así las opciones digitales dentro de la red de Metro de Madrid.

Cuánto costará el nuevo billete de Metro de Madrid

Para fomentar el uso del nuevo sistema, la Comunidad de Madrid anunció una tarifa promocional para quienes utilicen este método de pago durante las primeras semanas.

“Para incentivar su uso las primeras semanas, el billete sencillo abonado con este método tendrá temporalmente un precio reducido y único de 1,5 euros”, informó el Ejecutivo autonómico.

En esta primera fase, el pago directo con tarjeta solo estará habilitado para billetes sencillos. Sin embargo, seguirá siendo compatible con la Tarjeta de Transporte Público y el resto de los títulos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Actualmente, el precio del billete sencillo en Metro de Madrid puede variar entre 1,50 y 3 euros dependiendo del trayecto realizado. Con esta promoción temporal, el sistema aplicará directamente la tarifa mínima.

La medida está financiada con fondos europeos NextGeneration y forma parte del proceso de modernización tecnológica del transporte público madrileño.

Cómo funcionará el nuevo sistema de pago en Metro de Madrid

La nueva modalidad permitirá entrar al Metro simplemente acercando la tarjeta bancaria o el móvil al torno, de forma similar a los sistemas utilizados en aeropuertos, autobuses o autopistas.

La red contará con 1249 tornos preparados para operar con esta tecnología. De ese total, 470 ya son inteligentes y, en las estaciones con modelos más antiguos, al menos dos tornos admitirán el pago directo y uno permitirá validar códigos QR.

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La Comunidad de Madrid explicó que el objetivo es facilitar los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan diariamente Metro de Madrid.

Más de 730 millones de pasajeros utilizaron el suburbano durante 2025, consolidando al Metro como uno de los pilares fundamentales de la movilidad en la capital española y sus alrededores.

La entrada en vigor del sistema coincidirá con semanas de gran actividad turística y eventos masivos en Madrid. Entre ellos destacan la visita del papa León XIV entre el 6 y el 9 de junio, la Feria del Libro y el Gran Premio de Fórmula 1 previsto para septiembre.

Madrid prepara un sistema de pago inteligente para 2027

La Comunidad de Madrid también adelantó que esta modernización continuará durante los próximos años con nuevas herramientas digitales para el transporte público.

En 2027 se implementará un sistema denominado “Ticketing basado en cuenta”, que calculará automáticamente la tarifa más económica para cada viajero según sus hábitos de uso.

El objetivo será eliminar la necesidad de elegir previamente un tipo de billete o abono, optimizando automáticamente el coste final de los desplazamientos.