Hallazgo sin precedentes: científicos encontraron una especie jamás vista en las profundidades del Pacífico

En un descubrimiento que ha cautivado a la comunidad científica internacional, investigadores han identificado una nueva especie de pulpo azul en las profundidades del océano Pacífico, específicamente en las aguas que rodean las Islas Galápagos.

Este diminuto cefalópodo, bautizado como Microeledone galapagensis, mide aproximadamente el tamaño de una pelota de golf y fue avistado a 1773 metros de profundidad cerca de la isla Darwin, en el extremo norte del archipiélago ecuatoriano.

Hallazgo sin precedentes: científicos encontraron una especie jamás vista en las profundidades del Pacífico Fundación Charles Darwin

¿Cómo fue el hallazgo de esta criatura jamás vista?

El hallazgo ocurrió durante una expedición de aguas profundas realizada en 2015 a bordo del E/V Nautilus, en colaboración con la Fundación Charles Darwin (CDF) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

Mientras un submarino equipado con cámara patrullaba las profundidades, los científicos no pudieron ocultar su emoción al ver al inusual ejemplar: “¡Es pequeño! ¡Es azul!”.

Janet Voight, especialista en invertebrados del Field Museum de Historia Natural de Chicago, fue consultada para identificar la especie y rápidamente comprendió su importancia.

¿Cómo es este extraño pulpo azul de Galápagos?

Este pequeño pulpo destaca por su color azul intenso en el dorso y un violeta muy oscuro en la parte ventral. Posee tentáculos cortos y robustos con una sola fila de ventosas, piel lisa en la espalda y una anatomía que lo diferencia de la mayoría de los pulpos conocidos .

Según los expertos, su peculiar patrón de coloración serviría como mecanismo de defensa: al capturar una presa luminosa, el pulpo la cubre con su membrana oscura para evitar atraer depredadores en el ambiente profundo donde habita.

Hallazgo sin precedentes: científicos encontraron una especie jamás vista en las profundidades del Pacífico Fundación Charles Darwin

A diferencia de otros miembros de su familia, este ejemplar es notablemente pequeño. Los científicos solo cuentan con un único espécimen (una hembra), lo que representó un desafío importante para su estudio.

Para evitar dañarlo, Voight y su colega Stephanie Smith optaron por tomografías computarizadas (rayos X) en lugar de disección tradicional. Esta técnica permitió crear un modelo digital en 3D y observar detalles finos de sus órganos internos, incluida la boca, sin comprometer el valioso ejemplar.

La importancia del hallazgo del pulpo azul para los científicos

El Microeledone galapagensis pertenece al género Microeledone y a la familia Megaleledonidae. Hasta ahora, esta familia se asociaba principalmente con especies de gran tamaño endémicas del océano Austral, alrededor de la Antártida. El hallazgo de este pulpo en aguas ecuatoriales profundas obliga a los investigadores a revisar y ampliar la diagnosis de la familia Megaleledonidae.

El estudio, liderado por Janet Voight, fue publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Zootaxa. Este trabajo no solo describe la nueva especie, sino que también enmienda el entendimiento sobre la evolución y distribución de estos cefalópodos.

“Estos son pequeños pulpos que viven en el océano profundo, y casi nadie en la Tierra ha podido verlos”, destacó Voight. El océano profundo sigue siendo uno de los entornos menos explorados del planeta, y descubrimientos como este recuerdan cuánto falta por conocer, especialmente en lugares emblemáticos como Galápagos, reconocidos por su extraordinaria biodiversidad.