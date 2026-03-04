El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas del país, volvió a encender el debate sobre el mercado inmobiliario y el precio de los alquileres en España. A través de su cuenta en la red social X, el directivo compartió una reflexión en la que cuestiona las políticas que, en su opinión, desalientan la inversión en vivienda. Por su parte, Elías sostuvo que el problema del acceso a la vivienda no se resolverá penalizando a los propietarios. “Para solucionar el problema de la vivienda, hay que dejar de perseguir al que invierte”, afirmó, en un mensaje que rápidamente generó repercusión en el ámbito económico y político. Según el empresario, en los últimos años se instaló una narrativa que señala al propietario como responsable directo del aumento de los precios del alquiler. “Parece que el deporte nacional es meterse con el que tiene un piso en alquiler”, expresó, en referencia a quienes califican de “especuladores” a los dueños que destinan sus ahorros al ladrillo. En su análisis, las medidas que incluyen amenazas de expropiación, regulaciones estrictas o una menor protección frente a la ocupación ilegal generan un efecto contrario al buscado. Elías lo resume en tres puntos centrales: El resultado, advierte, es una reducción de la oferta disponible en el mercado. Y cuando la demanda supera ampliamente a la cantidad de pisos en alquiler, el precio sube. “Es de primero de economía”, señaló. Para José Elías, la clave está en incentivar la oferta y no en restringirla. Si el objetivo es que bajen los alquileres, sostiene, la única vía sostenible es aumentar el número de viviendas disponibles en el mercado. “¿Quieres que bajen los alquileres? Pon más pisos en el mercado. Da facilidades al que alquila”, remarcó. Desde su perspectiva, garantizar seguridad jurídica y condiciones estables para el inversor es esencial para fomentar nuevas inversiones en vivienda. El empresario también advirtió sobre el impacto a largo plazo de las medidas intervencionistas: “Si expropias tres pisos hoy, te cargas la inversión de mañana”. En definitiva, su planteamiento es claro: el problema del acceso a la vivienda no se soluciona persiguiendo al propietario, sino creando incentivos que amplíen la oferta y generen mayor equilibrio en el mercado inmobiliario.