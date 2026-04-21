El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, compartió a través de su cuenta de X (@jose_elias_nvr) una de las claves que explican su éxito empresarial. Su enfoque, basado en la optimización de recursos internos, apunta a una estrategia que va más allá de la simple gestión tradicional de compañías. Según el propio Elías, la clave está en identificar el valor oculto dentro de cada negocio adquirido. A través de un análisis profundo de las estructuras internas, el empresario plantea una forma de generar sinergias entre distintas empresas, logrando así una “economía circular” que potencia la eficiencia y el crecimiento. Elías explica que, cuando adquiere una empresa, su primer paso es dividirla en “3-4 negocios distintos”. Esta decisión responde a una idea central: muchas compañías no aprovechan todo su potencial porque no identifican correctamente sus diferentes áreas operativas. Como ejemplo, menciona su experiencia con La Sirena, que “no es solo una empresa de congelados”. Dentro de su estructura, detalla, existen múltiples unidades de valor como “su red de logística, un equipo de mantenimiento, un call center y su operativa de alimentación”. El problema, según el empresario, es que estas áreas suelen funcionar de manera aislada dentro de cada compañía. Incluso al adquirir otros negocios, como una cadena de panaderías, detecta el mismo patrón: “tienen sus propios camiones y su propio mantenimiento”, lo que implica una duplicación de recursos y una falta de integración estratégica. Frente a este escenario, Elías propone un modelo basado en la integración de recursos. “Sumo la logística de los congelados a la de las panaderías y de repente aflora una empresa de transporte increíble que antes no existía”, afirma, describiendo cómo la combinación de estructuras puede generar nuevas unidades de negocio. El mismo principio se aplica al resto de áreas. El empresario señala que utiliza “al equipo de mantenimiento de las tiendas para darle servicio a mi compañía eléctrica”, creando así una red interconectada entre sus empresas. El resultado es, en sus palabras, “una economía circular gigante”. Como conclusión, Elías invita a replantear la forma en que se analizan los negocios: “Cuando miras bien tu empresa, te das cuenta de que tienes muchas más cosas de las que has comprado”. Su consejo es claro: “la próxima vez que analices un negocio, desmóntalo por dentro y exprime todo el valor que esconden”.