La Agencia Tributaria ha incrementado en los últimos años la vigilancia de los movimientos de efectivo con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. De esta manera, los bancos tienen la obligación de notificar a Hacienda sobre los ingresos o retiros en efectivo que excedan los 3000 euros, así como de aquellas transacciones que involucren billetes de 500 euros, sin considerar el monto. En la práctica, esta comunicación forma parte de los controles de prevención de fraude y blanqueo y no implica que la operación sea ilegal por sí misma; sin embargo, puede activar requerimientos para justificar el origen de los fondos. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones de declaración de grandes cantidades de efectivo puede acarrear sanciones administrativas importantes. Estas sanciones se aplican, sobre todo, cuando se incumplen obligaciones de declaración, como el modelo S1 en movimientos de grandes cantidades, o cuando la operación presenta indicios de ocultación o falta de justificación sobre el origen del efectivo. Estas sanciones se aplican, sobre todo, cuando se incumplen obligaciones de declaración, como el modelo S1 en movimientos de grandes cantidades, o cuando la operación presenta indicios de ocultación o falta de justificación sobre el origen del efectivo. La normativa puede aplicar sanciones proporcionales al importe no declarado y adoptar medidas adicionales para evitar que el dinero se utilice con fines ilícitos. Por ejemplo, si no se presenta el modelo S1 cuando corresponde, las multas pueden llegar hasta el 150% del importe no declarado, lo que en un traslado de 100.000 euros implicaría una sanción de hasta 150.000 euros, además de la posible retención del dinero hasta acreditar su procedencia. En los casos más graves, cuando la autoridad considera que hubo ocultación, datos falsos o falta de justificación sobre el origen del efectivo, el expediente sancionador puede endurecerse. Además de la multa, las autoridades pueden intervenir el dinero y mantenerlo inmovilizado mientras se analiza la operación y se solicita documentación de respaldo. En todos los casos, tanto las entidades bancarias como la Agencia Tributaria tienen la facultad de revisar operaciones que sean sospechosas o carezcan de justificación clara. La normativa tiene como objetivo reforzar la seguridad del sistema financiero y controlar de manera efectiva los flujos de efectivo. El propósito de estas medidas es garantizar la trazabilidad del dinero en efectivo y mitigar el uso de grandes sumas para fines ilícitos. Por esta razón, los expertos recomiendan declarar siempre los movimientos que superen los límites establecidos para evitar sanciones y garantizar que las transacciones se realicen en conformidad con la ley. Aunque algunas entidades permiten retiradas diarias de hasta 3000 euros sin necesidad de justificación, la repetición de esta operación de manera habitual o en montos elevados activa las alertas de Hacienda.