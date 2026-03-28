Los nuevos billetes del Reino Unido con la imagen del rey Carlos III entraron en circulación en junio de 2024. Aun así, pasará un tiempo considerable hasta que se conviertan en algo habitual en las transacciones diarias. Emitidos por el Banco de Inglaterra, estos billetes coexistirán con los que muestran el retrato de la reina Isabel II, madre del actual monarca, quien falleció en septiembre de 2022. Los nuevos billetes se imprimieron el año pasado tras la preparación de los cajeros automáticos a fin de actualizarlos para que puedan reconocer los nuevos diseños. El reverso de los billetes, que tienen, entre otros, al exprimer ministro Winston Churchill o la escritora Jane Austin, no ha cambiado, mientras que los emitidos en Escocia e Irlanda del Norte presentan otras imágenes y no la del monarca. Según el banco inglés, el retrato del billete ha sido elaborado a partir de una foto tomada al rey en 2013. “Este es un momento histórico, ya que es la primera vez que hemos cambiado el soberano en nuestros billetes“, ha indicado el gobernador de la entidad central inglesa, Andrew Bailey. “Sabemos que el efectivo es importante para mucha gente y estamos comprometidos a facilitar billetes mientras haya demanda", agregó. Fuente: EFE.