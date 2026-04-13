Proporcionar asistencia económica a los hijos es una práctica común en numerosas familias españolas. Una transferencia destinada a cubrir el alquiler, la entrada de una vivienda o incluso la adquisición de un vehículo suele considerarse un apoyo razonable en un contexto de precios elevados y salarios limitados. No obstante, lo que para padres e hijos representa un simple gesto de apoyo, para la Agencia Tributaria puede transformarse en un problema fiscal significativo. Esta situación fue expuesta en un vídeo de TikTok por el abogado y economista David Jiménez. El especialista ha vuelto a centrar la atención en un aspecto que frecuentemente pasa desapercibido: las transferencias entre padres e hijos no son consideradas neutrales ante Hacienda. Si no se justifican de manera adecuada, pueden resultar en sanciones, liquidaciones complementarias y conflictos imprevistos. El problema surge cuando Hacienda detecta ingresos recurrentes o elevados en la cuenta de un hijo sin un origen claro. En esos casos, se puede aplicar la llamada presunción de donación, una figura por la que la Agencia Tributaria entiende que ese dinero no es un préstamo ni un pago justificado, sino una donación encubierta. Esto obliga al receptor a tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con recargos y posibles sanciones si no se lo hizo a tiempo. Estas situaciones son cada vez más frecuentes, especialmente en ayudas destinadas al alquiler o a la compra de vivienda, dos de los gastos más comunes entre los jóvenes en España. Jiménez, abogado experto en herencias y fiscalidad, lo resume de forma directa: “Hacer transferencias libremente sin un soporte detrás puede meter en problemas a tus hijos”. En el vídeo, advierte que muchas familias actúan de buena fe, pero desconocen cómo interpreta la Administración estos movimientos de dinero. La clave radica en la manera en que se formaliza la ayuda económica. Si un padre transfiere dinero a su hijo sin más, Hacienda puede exigir que se considere como una donación, lo que conlleva el pago de impuestos conforme a la normativa autonómica pertinente. En ciertas comunidades, el gravamen es bajo, sin embargo, en otras puede ser considerable, especialmente si no se aplican bonificaciones por no haber declarado adecuadamente la operación. La alternativa consiste en formalizar la ayuda como un préstamo entre particulares. Jiménez lo expone de manera clara: “Si se lo vas a prestar, perfecto, haz un préstamo, liquida el impuesto correspondiente y luego que te lo devuelva”. Este tipo de préstamos pueden realizarse incluso sin intereses, pero deben ser documentados por escrito y comunicados a la Administración. De acuerdo con la Agencia Tributaria, los préstamos entre familiares están sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, aunque generalmente están exentos de pago. No obstante, es obligatorio presentar el modelo correspondiente en la comunidad autónoma para dejar constancia legal de la operación. En un contexto en el que cada vez más jóvenes dependen del apoyo familiar para acceder a una vivienda, la fiscalidad se ha convertido en un factor clave. Un simple gesto cotidiano puede transformarse en un quebradero de cabeza si no se toman precauciones básicas. La recomendación de los expertos es clara: antes de transferir dinero, conviene informarse y dejarlo todo por escrito. Jiménez insiste en una idea central: el problema no es ayudar, sino cómo se ayuda. “Cuidado con hacer transferencias sin pensar cómo se hacen las cosas, porque luego llega Hacienda y puede haber conflictos”, advierte en su intervención. Expertos recuerdan que cualquier movimiento de dinero relevante debe estar documentado y justificado, especialmente cuando se trata de familiares directos. La falta de documentación no solo afecta al receptor, sino que puede tener consecuencias también para quien envía el dinero. Las ayudas periódicas para pagar el alquiler son uno de los principales focos de conflicto. Transferencias mensuales o trimestrales pueden interpretarse como ingresos habituales del hijo, alterando su base imponible en el IRPF o generando una inspección. En el caso de la compra de vivienda, el riesgo es aún mayor por los importes elevados que suelen manejarse.