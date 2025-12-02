El Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, prevé captar hasta 5500 millones de euros en la subasta de Letras del Tesoro que se realizará este martes y hasta 4250 millones en la emisión de Bonos y Obligaciones del Estado programada para el jueves.
Este martes, el organismo regresará a los mercados con una oferta de Letras del Tesoro a 6 y 12 meses, con un objetivo de captación situado entre los 4500 y los 5500 millones de euros.
En la subasta anterior, celebrada en noviembre, las Letras a 6 meses alcanzaron un interés del 1,962%, mientras que las de 12 meses registraron un 2,003%.
Letras, bonos y obligaciones del estado: así serán las próximas subastas
El Tesoro volverá a los mercados el jueves, con una emisión de Bonos y Obligaciones del Estado por la que espera conseguir entre 2750 y 4250 millones de euros. En concreto, el Tesoro se marcó un objetivo de entre 2500 y 3500 millones para los Bonos del Estado a 5 años y las Obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses. Por su parte, espera captar entre 250 y 750 millones en Obligaciones del Estado indexadas a 10 años.
Los Bonos del Estado a 5 años, con un cupón del 2,7% y vencimiento el 31 de enero de 2030, alcanzaron en la subasta del 2 de octubre un interés del 2,491%. Por su parte, las Obligaciones indexadas a 10 años, con un cupón del 1,15% y vencimiento el 30 de noviembre de 2036, registraron entonces un interés del 1,397%.
Este jueves, el Tesoro ofrecerá además Obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses, un cupón del 0,85% y vencimiento el 30 de julio de 2037. Durante diciembre se llevarán adelante otras dos convocatorias: una subasta de Letras del Tesoro a 3 y 9 meses, prevista para el martes 9, y otra de Bonos y Obligaciones fijada para el jueves 11.