A pesar de sus beneficios, los garbanzos y otras legumbres pueden generar inconvenientes en algunos consumidores de España, principalmente debido a la presencia de antinutrientes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre los riesgos de consumir garbanzos crudos o mal cocidos, recomendando un sencillo paso: cocerlos adecuadamente. Es que los compuestos naturales presentes en los garbanzos mal cocidos, aunque no peligrosos, pueden interferir en la absorción de nutrientes esenciales. En este sentido, la OCU ha decidido manifestarse para prevenir mayores percances en la población española. Según la OCU, la manera más efectiva de eliminar los antinutrientes y garantizar que los garbanzos sean seguros para su consumo es cocinarlos adecuadamente. La cocción no solo elimina las sustancias que interfieren con la absorción de nutrientes, sino que también mejora la digestibilidad y la ternura de las legumbres. Existen varios métodos para reducir los antinutrientes y disfrutar de los beneficios de los garbanzos sin riesgos para la salud: Los antinutrientes son compuestos naturales presentes en los alimentos de origen vegetal, como los garbanzos. Su principal función es proteger a la planta de los depredadores, pero en el ser humano pueden interferir en la absorción de minerales esenciales como el hierro y el zinc. Entre los antinutrientes más comunes en los garbanzos se encuentran los inhibidores enzimáticos, que dificultan la digestión de las proteínas, y los glicósidos, responsables de afecciones como el fabismo, que afecta a algunas personas. Aunque estos compuestos no suponen un riesgo grave para aquellos que siguen una dieta equilibrada, pueden ser problemáticos para quienes tienen restricciones alimentarias o no complementan adecuadamente su ingesta de nutrientes.