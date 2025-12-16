La OCU alerta sobre los riesgos de consumir garbanzos sin prepararlos adecuadamente. Cómo eliminar los componentes potencialmente peligrosos.

Los garbanzos son una de las legumbres más populares de la dieta mediterránea. Ricos en fibra, hierro y proteínas vegetales, forman parte habitual de platos tradicionales como el cocido o el hummus. Sin embargo, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lanzado una advertencia clara: si no se preparan correctamente, pueden ser perjudiciales.

El riesgo reside en los llamados antinutrientes, compuestos naturales que pueden dificultar la absorción de minerales como el hierro o el calcio. Además, pueden provocar molestias digestivas si no se eliminan con los pasos adecuados. La OCU insiste en que "el remojo y la cocción son fundamentales" para garantizar un consumo seguro.

Los garbanzos en seco requieren remojo y cocción adecuados para ser seguros y nutritivos al consumir.

Qué son los antinutrientes presentes en los garbanzos

Los antinutrientes son sustancias que se encuentran en muchos alimentos de origen vegetal. En el caso de los garbanzos, los más comunes son fitatos, saponinas, lectinas y taninos. Aunque cumplen funciones protectoras en las plantas, en humanos pueden interferir en la digestión y absorción de nutrientes."Los fitatos pueden unirse a minerales esenciales como el hierro y el zinc, dificultando su absorción en el organismo“, señala la OCU en su análisis sobre legumbres. Además, las lectinas pueden generar molestias gastrointestinales si se consumen en grandes cantidades sin cocinar.