España cerró 2025 con un déficit público de 40.330 millones de euros, equivalente al 2,39% del PIB (incluido el impacto de la dana), lo que supone el nivel más bajo desde el estallido de la crisis financiera. Con este resultado, el país cumple además con el objetivo comprometido con Bruselas, fijado en el 2,5% del PIB. Según EFE, los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan una reducción significativa respecto a 2024, cuando el déficit se situó en el 3,22% del PIB. La caída interanual fue de 10.937 millones de euros, lo que representa un descenso del 21,3% y una mejora de 0,83 puntos porcentuales. Si se descuenta el impacto de la dana, estimado en 3550 millones de euros, el déficit público habría cerrado en 36.780 millones, es decir, un 2,18% del PIB. Esto implica una reducción de 0,68 puntos respecto al dato de 2024, que también incluía el gasto derivado de esta catástrofe. La evolución del déficit en las últimas dos décadas ha estado marcada por fuertes oscilaciones: desde los superávits registrados durante el ‘boom’ inmobiliario (2005, 2006 y 2007), hasta los elevados déficits de la crisis financiera, cuando se superó el 11% del PIB en 2009 y 2011, y de la pandemia, con un 9,9% en 2020. Las correcciones posteriores no habían logrado bajar del 2,6% del PIB alcanzado en 2018 hasta ahora. El Ministerio de Hacienda atribuye esta mejora a la buena evolución de los ingresos tributarios, que crecieron un 10,4% en 2025 hasta alcanzar los 325.356 millones de euros. Según el organismo, este incremento se explica principalmente por el crecimiento económico y el récord de empleo, mientras que la inflación aportó solo 1,3 puntos. Por figuras impositivas, la recaudación del IRPF ascendió a 142.466 millones (+10,1%), impulsada por el dinamismo del mercado laboral; el IVA alcanzó los 99.532 millones (+9,9%), favorecido por el consumo; y el impuesto de sociedades sumó 42.266 millones (+8,1%), apoyado en los elevados beneficios empresariales. Además, el nuevo impuesto sobre transacciones financieras generó 339 millones de euros. El comportamiento del déficit varió según las distintas administraciones: