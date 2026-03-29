Comprender cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de un titular fallecido y los procedimientos necesarios para transferirla a los herederos es fundamental para prevenir inconvenientes futuros relacionados con impuestos, administración y la gestión del inmueble. La normativa española no establece un plazo específico, sin embargo, existen límites fiscales y procesos administrativos que determinan el ritmo de esta transición. La transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona no solo provoca un impacto emocional significativo, sino que también conlleva una serie de trámites legales y fiscales que los herederos deben gestionar. En España, uno de los activos más comunes en una herencia es la vivienda familiar, cuyo estatus registral puede continuar a nombre del fallecido incluso años después del deceso. Contrario a lo que muchos creen, no existe un plazo legal máximo para cambiar la titularidad de una vivienda tras la muerte de su propietario. En España, la ley no obliga a que el nuevo propietario realice este trámite en un tiempo determinado, por lo que una casa puede seguir constando en el Registro de la Propiedad a nombre del fallecido durante años si no se actúa antes. Sin embargo, aunque el límite temporal para el cambio de titularidad no esté legislado de forma expresa, no realizar estos trámites puede generar complicaciones. Mantener una vivienda a nombre de una persona fallecida impide que los herederos puedan venderla, alquilarla legalmente o constituir gravámenes sobre ella, como hipotecas o arrendamientos formales. Esto se debe a que el heredero no ostenta de forma oficial la propiedad hasta que su nombre figura en el registro. Además, desde una perspectiva legal, ciertos plazos asociados a obligaciones fiscales pueden influir en la conveniencia de actuar con diligencia. Por ejemplo, los herederos tienen un plazo general de seis meses desde la fecha de fallecimiento para liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la plusvalía municipal en muchas comunidades autónomas, aunque es posible solicitar una prórroga de otros seis meses si se hace dentro de los primeros cinco meses. No cumplir estos plazos puede conllevar recargos e intereses que aumentan la carga fiscal. El primer paso para que una vivienda pase legalmente a nombre de los herederos es aceptar la herencia y formalizarla ante notario. Esto incluye recopilar documentos esenciales como el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad y la escritura de aceptación de herencia, que deben presentarse para iniciar el proceso formal. Una vez aceptada la herencia, el heredero debe liquidar los impuestos correspondientes y solicitar la escritura pública de adjudicación de los bienes. Con la escritura en mano se procede al siguiente paso clave: inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad a su nombre. Este registro es esencial para que la transmisión sea válida frente a terceros y permite al nuevo propietario gestionar el inmueble con plena capacidad legal. Aunque el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad no tiene un límite estricto de tiempo, el propio órgano registral suele tener plazos internos de gestión: una vez se presenta toda la documentación completa y acreditado el pago de impuestos, la inscripción se suele despachar en unos 15 días hábiles. Esto agiliza la formalización y otorga seguridad jurídica a los herederos. Además de este trámite, es recomendable actualizar la titularidad en otras bases de datos oficiales, como el Catastro Inmobiliario, donde el cambio debe reflejarse habitualmente en un plazo de dos meses desde la transmisión, aunque este trámite no tiene coste si se realiza directamente por el interesado. Actualizar estos datos ayuda a evitar problemas con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos municipales que podrían seguir figurando a nombre del fallecido si no se actualizan. Desde un enfoque fiscal, la postergación de la declaración y el pago del Impuesto de Sucesiones más allá de los plazos establecidos puede resultar en recargos e intereses, así como en posibles sanciones. La recomendación general de los especialistas es que los herederos actúen con prontitud para gestionar la herencia y el cambio de titularidad a la mayor brevedad, evitando de este modo incertidumbres y costos adicionales. Aunque la legislación no impide que la vivienda permanezca a nombre del fallecido, demorar el cambio de titularidad puede acarrear problemas prácticos y legales. El heredero no tiene la capacidad de vender ni hipotecar la propiedad hasta que la escritura de aceptación de herencia esté debidamente inscrita, lo que puede obstaculizar operaciones inmobiliarias significativas si se requiere liquidez o se planea un cambio de residencia, por ejemplo. Aunque la vivienda puede continuar a nombre del fallecido sin un límite temporal estricto, el proceso de aceptación de la herencia, pago de impuestos y registro de la propiedad establece el camino para que los herederos ejerzan plenamente sus derechos sobre el inmueble. Actuar con información precisa y sincronizar el proceso legal con los plazos fiscales es esencial para evitar inconvenientes y garantizar un cambio de titularidad sin contratiempos.