Mientras millones de personas mantienen su dinero inmóvil en cuentas corrientes sin rentabilidad, varios bancos ya ofrecen intereses de hasta el 5,09% TAE (Tasa Anual Equivalente) para captar nuevos clientes en España.

En un contexto donde los tipos del Banco Central Europeo continúan en niveles elevados, las cuentas remuneradas se consolidaron como una de las opciones más simples para generar ingresos pasivos sin asumir riesgos de inversión.

Desde entidades digitales hasta bancos tradicionales, las ofertas se multiplicaron durante 2026 con propuestas que incluyen intereses diarios, bonificaciones por nómina, ausencia de comisiones y protección del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por titular. Entre las más destacadas aparecen Trade Republic, Bankinter, Revolut y Ibercaja.

Las cuentas remuneradas más rentables de 2026. Fuente: Shutterstock

Las cuentas remuneradas más rentables de 2026

Sin nomina ni condiciones

Banco Rentabilidad Saldo máximo Lo más destacado Trade Republic 3,04% TAE Sin límite IBAN español, Bizum y sin comisiones Bankinter 2,50% TAE 100.000 euros Cuenta online sin nómina Revolut Hasta 2,27% TAE 5.000.000 euros Intereses diarios Openbank 2,02% TAE Sin límite Sin comisiones y con Bizum B100 1,75% TAE 50.000 euros Hasta 3% TAE con objetivos saludables

Las mejores cuentas con nómina

Banco Rentabilidad Requisitos Ibercaja 5,09% TAE el primer año Nómina, recibos y uso de tarjeta Bankinter 5% TAE el primer año Nómina y recibos ABANCA 2% TAE Nómina desde 1.200 euros Pibank 2,02% TAE Nómina o pensión Deutsche Bank 1,50% TAE + hasta 500 euros Nómina desde 2.000 euros

¿Conviene elegir una cuenta con nómina o sin requisitos?

La respuesta depende principalmente del perfil de cada cliente y del dinero que mantenga inmovilizado. Las cuentas con nómina suelen ofrecer las rentabilidades más altas del mercado, aunque exigen cumplir condiciones concretas como ingresos mínimos, uso frecuente de tarjeta o permanencia durante varios meses.

En ese segmento sobresalen propuestas como las de Deutsche Bank, que combina un 1,50% TAE con bonificaciones de hasta 500 euros por domiciliar salarios superiores a 2000 euros, o la Cuenta Clara de ABANCA, que permite optar entre una remuneración del 2% TAE o un incentivo en efectivo.

Por el contrario, las cuentas sin requisitos crecieron con fuerza porque permiten generar intereses sin ataduras. En este grupo aparecen opciones como ING, B100 o WiZink, enfocadas en usuarios que buscan liquidez inmediata y operativa sencilla.

Los especialistas recomiendan prestar atención a varios factores antes de contratar: el saldo máximo remunerado, la duración de la promoción, la frecuencia de pago de intereses y si la rentabilidad publicada corresponde al TIN o a la TAE . También advierten que algunas entidades reducen drásticamente el interés una vez finalizado el período promocional inicial.

¿Son seguras las cuentas remuneradas y cuánto se puede ganar?

Las cuentas remuneradas están protegidas por los Fondos de Garantía de Depósitos europeos, que cubren hasta 100.000 euros por titular y entidad. Esto significa que el capital depositado mantiene respaldo incluso si el banco atraviesa problemas financieros.

¿Son seguras las cuentas remuneradas y cuánto se puede ganar? Foto: Shutterstock.

Además, el dinero permanece disponible en todo momento. A diferencia de un depósito a plazo fijo, el usuario puede retirar fondos, realizar transferencias o utilizar tarjetas sin penalizaciones, salvo excepciones específicas de cada entidad.

En términos de rentabilidad, las diferencias pueden ser significativas. Una persona con 10.000 euros en una cuenta sin intereses obtiene cero rendimiento anual, mientras que en una cuenta al 3% TAE puede generar alrededor de 300 euros brutos al año sin asumir riesgos financieros.

La tributación también forma parte de la ecuación. En España, los intereses de cuentas remuneradas tributan en el IRPF con escalas que parten del 19% para ganancias de hasta 6.000 euros. En las cuentas extranjeras, el usuario debe declarar manualmente esos beneficios ante Hacienda.

¿Qué mirar antes de contratar una cuenta remunerada?

Antes de abrir una cuenta, conviene revisar:

Si el interés es promocional o permanente

El saldo máximo remunerado

Si exige nómina o recibos

Cada cuánto paga intereses

Las posibles comisiones ocultas

Si el interés está expresado en TIN o TAE

La cuenta más destacada del año

Trade Republic: hasta un 3,04% TAE sin límite

La propuesta más agresiva de 2026 es la de Trade Republic. La entidad ofrece:

Hasta 3,04% TAE para nuevos clientes

Sin importe máximo remunerado

Sin comisiones

IBAN español

Bizum y domiciliación de recibos

Tarjeta gratuita para viajar

Además, los intereses se pagan mensualmente y el dinero está cubierto hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Con información de HelpMyCash y Rankia.