La normativa vigente establece que, a partir de una cifra específica, todos los ciudadanos están obligados a justificar el origen de los fondos y a notificar el traslado a través del procedimiento legal correspondiente. En caso de no cumplir con esta obligación, podrían enfrentar consecuencias tanto económicas como judiciales.

La Agencia Tributaria de España ha reiterado una normativa fundamental que afecta a quienes aún optan por el uso de dinero en efectivo. En un contexto de refuerzo contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, transportar ciertas cantidades sin la debida declaración puede conllevar sanciones.

Límite de dinero en efectivo que no necesitas declarar

La legislación española establece que es posible portar hasta 99.999 euros en efectivo dentro del territorio nacional sin declaración previa. Sin embargo, al alcanzar o superar los 100.000 euros, es obligatorio cumplimentar el Modelo S1, disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Este formulario permite registrar el movimiento del dinero, tanto si se transporta personalmente como si se envía mediante empresas logísticas o a través de transferencias financieras. La medida busca controlar la circulación de grandes sumas de dinero no bancarizado.

El procedimiento es gratuito y debe realizarse antes de efectuar el traslado. Además, en caso de control, se deberá acreditar la legitimidad del origen de los fondos declarados.

Confirmado por Hacienda: queda terminantemente prohibido llevar dinero en efectivo si superas esta cantidad (foto: archivo).

Sanciones por no declarar grandes cantidades de efectivo

El incumplimiento de esta obligación puede conllevar sanciones económicas que oscilan entre 600 euros y hasta el 150% del importe no declarado, dependiendo de la gravedad del caso y la reincidencia. Además, la administración puede proceder a la retención o incautación inmediata del dinero hasta que se justifique documentalmente su procedencia. En situaciones extremas, si no se puede demostrar el origen del efectivo, se pueden iniciar investigaciones por presuntos delitos económicos.

Desde la Agencia Tributaria insisten en que la transparencia y la trazabilidad del dinero son pilares clave del sistema fiscal. Estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia europea para combatir el lavado de activos y proteger la economía formal.

Guía para declarar grandes sumas de efectivo legalmente

Los ciudadanos que requieran portar o enviar grandes cantidades de efectivo deben:

Acceder a la web oficial de la Agencia Tributaria

Rellenar y presentar el Modelo S1 antes del traslado.

Conservar una copia del justificante por si se requiere en un control.

Preparar documentación sobre el origen del dinero (herencias, ventas, ahorros, etc).

El cumplimiento de estos pasos asegura la legalidad y previene sanciones. La normativa no tiene como objetivo penalizar el uso del efectivo, sino garantizar que no se utilice como medio para evadir responsabilidades fiscales. Hacienda enfatiza que cualquier operación que exceda los límites debe ser trazable y documentada y que la colaboración ciudadana resulta fundamental para combatir el fraude.