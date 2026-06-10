Confirmado por el Gobierno | Cambian los embargos: retendrán todas las ayudas, devoluciones y pagos de quienes no cumplan este requisito

El Ministerio de Hacienda prepara un nuevo sistema para reforzar el control sobre los deudores en España. El organismo creará un “punto neutro de embargos” que permitirá cruzar información entre distintas administraciones públicas para impedir que quienes tengan deudas pendientes puedan recibir pagos de otros organismos.

La medida ya fue sometida a audiencia e información pública mediante un borrador de real decreto que regula el funcionamiento de esta nueva herramienta digital. El plazo para presentar observaciones estará abierto hasta el próximo 25 de junio.

Con este mecanismo, Hacienda busca automatizar los procesos de embargo y coordinar actuaciones entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El objetivo es evitar pagos a morosos y reforzar el control sobre ayudas públicas, devoluciones tributarias y otros cobros procedentes de la administración pública.

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Qué es el nuevo “punto neutro de embargos” de Hacienda

El futuro “punto neutro de embargos” será un espacio digital en el que las administraciones compartirán información sobre personas o entidades con deudas pendientes. Según el borrador del reglamento, allí se contrastarán las propuestas de embargo y las posibles órdenes de pago.

La finalidad será evitar que una persona con deudas con Hacienda, la Seguridad Social u otros organismos pueda cobrar dinero público sin que antes se analice la situación. Para ello, la Agencia Tributaria desarrollará una aplicación informática específica.

El texto establece que el sistema permitirá intercambiar información y actuaciones de embargo entre todas las administraciones adheridas. Además, todas deberán utilizar el mismo sistema de firma electrónica para suministrar los datos y ejecutar los procedimientos automatizados.

Qué pasa si tengo deudas con Hacienda o la Seguridad Social

El nuevo sistema de embargos permitirá detectar de forma automática si una persona mantiene deudas con alguna administración pública antes de recibir determinados pagos, ayudas o devoluciones tributarias.

Cuando varias administraciones reclamen dinero sobre un mismo contribuyente, el sistema concentrará todas las propuestas de embargo en un mismo momento. Si existe igualdad en la preferencia de cobro, el importe disponible se repartirá proporcionalmente mediante un prorrateo automático.

Además, el reglamento contempla situaciones en las que confluyan propuestas de embargo y propuestas de pago simultáneamente. En esos casos, el sistema confeccionará “la mejor combinación” para satisfacer la deuda, reducir trámites burocráticos y agilizar el embargo automático.

Qué pagos podrían verse afectados por el nuevo sistema de embargos

La futura plataforma permitirá a Hacienda y a otras administraciones públicas analizar pagos pendientes antes de autorizar cualquier transferencia a personas con deudas activas.

El objetivo será impedir que los morosos cobren recursos públicos mientras mantengan obligaciones pendientes con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social u otros organismos adheridos al sistema.

Aunque el reglamento todavía no entró en vigor, el borrador ya anticipa que el cruce de datos será uno de los más amplios desarrollados hasta ahora entre administraciones públicas españolas.

Los pagos que podrían verse afectados

Devoluciones tributarias.

Ayudas públicas.

Subvenciones.

Contratos con administraciones públicas.

Prestaciones vinculadas a organismos oficiales.

Pagos pendientes de ayuntamientos.

Cobros procedentes de comunidades autónomas.

Transferencias gestionadas por organismos públicos.

Qué organismos podrán utilizar el nuevo sistema de Hacienda

El nuevo punto neutro de embargos estará abierto a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y la administración local.

También podrán adherirse las entidades gestoras y servicios de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, agencias estatales, mutuas y diputaciones forales, entre otras instituciones.

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La creación de este mecanismo ya estaba prevista en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y posteriormente quedó recogida en la ley de impulso a la factura electrónica, que encargó a la Agencia Tributaria el desarrollo de una plataforma informática común.

Hacienda acelera el control digital sobre deudores

La puesta en marcha del punto neutro de embargos forma parte del proceso de digitalización que impulsa Hacienda en los procedimientos tributarios y administrativos. El sistema permitirá detectar de forma más rápida pagos pendientes antes de ejecutar transferencias o ayudas públicas.

Con esta plataforma, la Agencia Tributaria podrá coordinar actuaciones con otras administraciones para reforzar la eficacia recaudatoria y automatizar procedimientos de embargo.

El nuevo punto neutro de embargos supondrá uno de los mayores sistemas de cruce de datos entre administraciones públicas y permitirá a Hacienda actuar de forma simultánea sobre pagos, ayudas y devoluciones pendientes.