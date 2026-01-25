En esta noticia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España prevé para este domingo que continúe el temporal marítimo en el Cantábrico y viento fuerte con rachas muy fuertes en sus litorales, en el Mediterráneo, meseta norte, sierras del interior e ibéricas, además de nevadas con acumulados significativos en Pirineos y sierras del sudeste.
Asimismo, según comunicó EFE, habrá precipitaciones persistentes con acumulaciones notables en las sierras de Cazorla, Segura y Grazalema. Se prevé que la península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso, la masa de origen ártico, a una masa más cálida de origen atlántico.
Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos -con un flujo del noroeste-, el Estrecho y las sierras béticas.
Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares se prevén algunas tormentas, sin descartar alguna granizada.
La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 metros a quedar por encima de 800/1000 metros en el tercio oriental y de los 600/800 metros a 1000/1500 metros en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur; los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la península y Baleares, notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas.
En cuanto al viento, soplará moderado de componente oeste en la península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes y rachas muy fuertes en la mayor parte de los litorales peninsulares, con un temporal marítimo en el Cantábrico y zonas de interior del tercio este, meseta norte y en Baleares.
También hay posibilidad de rachas muy fuertes en las ibéricas, Sistema Central y la cordillera Cantábrica. A su vez, se prevé Alisio moderado en Canarias.
¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias intensas?
Lluvias fuertes o localmente intensas
- Navarra: chubascos puntualmente fuertes, especialmente en el Pirineo y la vertiente cantábrica.
- Aragón (Pirineo): precipitaciones persistentes, con acumulaciones significativas de nieve en cotas altas.
- Andalucía: lluvias moderadas a fuertes, con carácter persistente y ocasionalmente intenso en la provincia de Cádiz y en las sierras Béticas.
- Islas Baleares: precipitaciones ocasionales que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo pequeño, sobre todo en Menorca y el norte de Mallorca.
- País Vasco: chubascos localmente fuertes a partir del mediodía, con menor incidencia en Álava.
Lluvias débiles o dispersas
- Galicia: chubascos generalizados, perdiendo intensidad por la tarde.
- Asturias: chubascos débiles a moderados, más frecuentes en horas centrales.
- Cantabria: chubascos, principalmente débiles, más frecuentes en el litoral.
- Castilla y León: precipitaciones débiles, sobre todo en áreas de montaña.
- La Rioja: lluvias débiles, concentradas en la sierra.
- Cataluña: precipitaciones en el Pirineo y de forma dispersa en el resto.
- Extremadura: lluvias débiles o moderadas, más frecuentes en la mitad sur.
- Comunidad de Madrid: precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la sierra.
- Castilla-La Mancha: lluvias débiles y dispersas, con mayor presencia en zonas de montaña.
- Comunidad Valenciana (interior): posibilidad de lluvias débiles y dispersas.
- Región de Murcia: precipitaciones débiles ocasionales en el noroeste.
Zonas sin lluvias significativas
- Comunidad Valenciana (litoral): tiempo estable, con intervalos de nubes altas.
- Canarias: cielos poco nubosos, sin precipitaciones.