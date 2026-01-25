Se aproxima la tormenta del siglo con granizo: cuáles son las zonas afectadas por las intensas lluvias. (Fuente: archivo).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España prevé para este domingo que continúe el temporal marítimo en el Cantábrico y viento fuerte con rachas muy fuertes en sus litorales, en el Mediterráneo, meseta norte, sierras del interior e ibéricas, además de nevadas con acumulados significativos en Pirineos y sierras del sudeste.

Asimismo, según comunicó EFE, habrá precipitaciones persistentes con acumulaciones notables en las sierras de Cazorla, Segura y Grazalema. Se prevé que la península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso, la masa de origen ártico, a una masa más cálida de origen atlántico.

Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos -con un flujo del noroeste-, el Estrecho y las sierras béticas.

Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares se prevén algunas tormentas, sin descartar alguna granizada.

La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 metros a quedar por encima de 800/1000 metros en el tercio oriental y de los 600/800 metros a 1000/1500 metros en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur; los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste.

Persiste el temporal marítimo el domingo en el Cantábrico y las nevadas en los Pirineos. (Foto: Archivo).

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la península y Baleares, notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas.

En cuanto al viento, soplará moderado de componente oeste en la península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes y rachas muy fuertes en la mayor parte de los litorales peninsulares, con un temporal marítimo en el Cantábrico y zonas de interior del tercio este, meseta norte y en Baleares.

También hay posibilidad de rachas muy fuertes en las ibéricas, Sistema Central y la cordillera Cantábrica. A su vez, se prevé Alisio moderado en Canarias.

Se aproxima una fuerte tormenta con granizo: estas son las zonas afectadas por las lluvias. (Fuente: Archivo).

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias intensas?

Lluvias fuertes o localmente intensas

Navarra : chubascos puntualmente fuertes, especialmente en el Pirineo y la vertiente cantábrica.

Aragón (Pirineo) : precipitaciones persistentes, con acumulaciones significativas de nieve en cotas altas.

Andalucía : lluvias moderadas a fuertes, con carácter persistente y ocasionalmente intenso en la provincia de Cádiz y en las sierras Béticas.

Islas Baleares : precipitaciones ocasionales que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo pequeño, sobre todo en Menorca y el norte de Mallorca.

País Vasco: chubascos localmente fuertes a partir del mediodía, con menor incidencia en Álava.

Lluvias débiles o dispersas

Galicia : chubascos generalizados, perdiendo intensidad por la tarde.

Asturias : chubascos débiles a moderados, más frecuentes en horas centrales.

Cantabria : chubascos, principalmente débiles, más frecuentes en el litoral.

Castilla y León : precipitaciones débiles, sobre todo en áreas de montaña.

La Rioja : lluvias débiles, concentradas en la sierra.

Cataluña : precipitaciones en el Pirineo y de forma dispersa en el resto.

Extremadura : lluvias débiles o moderadas, más frecuentes en la mitad sur.

Comunidad de Madrid : precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la sierra.

Castilla-La Mancha : lluvias débiles y dispersas, con mayor presencia en zonas de montaña.

Comunidad Valenciana (interior) : posibilidad de lluvias débiles y dispersas.

Región de Murcia: precipitaciones débiles ocasionales en el noroeste.

