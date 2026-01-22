España hace historia con el nacimiento de este animal en riesgo de extinción: llevan 20 años luchando por su conservación. (Fuente: archivo).

Por primera vez se logró el nacimiento de una cría de tapir malayo, una especie amenazada cuya población en libertad apenas supera los 2500 individuos. El hito se produjo en Bioparc Fuengirola y corona más de veinte años de trabajo sostenido dedicado a la conservación de este mamífero.

La cría, que pesa alrededor de 10 kilos, nació fruto del emparejamiento de Rawa y Mekong, dos ejemplares integrados en el Programa de Especies en Peligro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Nacimiento de un mamífero esencial para conservar especies en peligro

La llegada de Mekong desde Suecia en 2023 fue fundamental para lograr este avance. A partir de ese momento, se implementó un seguimiento intensivo que culminó con éxito, bajo vigilancia constante, tanto presencial como a través de cámaras.

El nacimiento del tapir malayo en Bioparc Fuengirola representa un progreso significativo tras años de investigación, planificación y colaboración entre los profesionales del parque y expertos internacionales.

El emparejamiento entre Rawa y Mekong presentó desafíos. Las dificultades en la compatibilidad entre los adultos retrasaron durante años la posibilidad de obtener una cría.

Javier Vicent, responsable del equipo de Zoología, expresó su satisfacción: "Llevábamos muchos años intentándolo y por fin ha sido posible. Estamos contentísimos, es increíble.” El nacimiento se produjo el 29 de marzo de 2024, tras un proceso de gestación de 13 meses que fue cuidadosamente monitorizado mediante ecografías semanales.

El equipo veterinario, liderado por Adrián Martínez, está supervisando de cerca la evolución del recién nacido, quien se espera permanezca con su madre entre seis y nueve meses antes de ser trasladado a otro centro como parte del plan de conservación europeo.

Compromiso con la conservación del tapir malayo

El nacimiento del tapir malayo conlleva una significativa responsabilidad. Desde Bioparc Fuengirola, se han intensificado las acciones destinadas a asegurar el bienestar y el adecuado desarrollo de esta cría.

España hace historia con el nacimiento de este mamífero en peligro de extinción: llevan 20 años luchando por su conservación (foto: archivo).

Principales medidas implementadas: