Hacienda ha implementado ajustes para la fiscalidad de los propietarios con más de una vivienda en España. Desde ahora, la Agencia Tributaria podría imponer sanciones a quienes no informen correctamente sus segundas residencias, incluso si estas no se alquilan ni se utilizan. Hasta ahora, las penalizaciones solo afectaban a quienes vendían una propiedad por debajo del precio de mercado. Sin embargo, la normativa se ha ampliado para incluir a todas las segundas viviendas, estén o no en uso, reforzando así el control sobre el parque inmobiliario. Este cambio busca evitar posibles fraudes fiscales y garantizar que los propietarios cumplan con sus obligaciones tributarias. Aunque contar con una segunda vivienda puede ser una inversión o un refugio vacacional, también implica responsabilidades fiscales que no deben pasarse por alto. Según los expertos de Tax Down, quienes posean una segunda residencia deben incluirla en su declaración de la renta dentro del apartado “Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas”. Allí se debe indicar que la vivienda no es la residencia habitual y que permanece vacía durante el año. Existen dos escenarios principales: Si la vivienda está alquilada Los ingresos generados deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario. En este caso, Hacienda aplica una tributación específica que varía en función de los ingresos obtenidos y los gastos deducibles. Si la vivienda está vacía Incluso si no genera ingresos, es obligatorio reflejarla como “vacía” en la declaración de la renta. Hacienda imputa un rendimiento mínimo sobre su valor catastral, lo que puede incrementar la base imponible del contribuyente. No incluir una segunda residencia en la declaración de la renta puede derivar en sanciones económicas. Hacienda calcula un rendimiento imputado sobre la vivienda vacía, aplicando un porcentaje sobre su valor catastral: 2% del valor catastral si no ha sido revisado en los últimos 10 años.1,1% del valor catastral si ha sido actualizado mediante valoración colectiva en la última década.1,1% sobre el 50% del valor de la vivienda si no tiene valor catastral asignado. El incumplimiento de esta normativa puede ser considerado un fraude fiscal, lo que podría acarrear sanciones adicionales y recargos por parte de la Agencia Tributaria. Para evitar problemas, los propietarios deben asegurarse de declarar correctamente todas sus propiedades en la renta anual. Para evitar sanciones, los propietarios deben asegurarse de completar correctamente su declaración de la renta.Es recomendable revisar el valor catastral actualizado y consultar con un asesor fiscal para evitar errores que puedan derivar en multas.