Luis, estudiante de maquinista: “Todavía no había terminado el curso y ya tenía una oferta de trabajo” (Fuente: Youtube La Sexta Noticias)

En España, el sector de la construcción continúa generando empleo, pero desde hace tiempo enfrenta la falta de mano de obra cualificada y de trabajadores jóvenes que garanticen el relevo generacional.

Los últimos datos muestran que esta problemática continúa vigente. En julio de 2026, la construcción alcanzó los 1.496.069 afiliados, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) señala que las vacantes de difícil cobertura del sector han aumentado de forma significativa.

El problema afecta especialmente a determinados oficios y perfiles técnicos. Albañiles, electricistas, instaladores y otros trabajadores especializados se encuentran entre los profesionales necesarios para responder al crecimiento de la actividad y a las nuevas exigencias de rehabilitación y eficiencia energética.

Por otro lado, la situación también abre oportunidades laborales para quienes deciden formarse en estos oficios. Este es el caso de Luis Bolívar, quien realizó un curso de tres meses para trabajar como maquinista.

Luis, estudiante de maquinista: “Todavía no había terminado el curso y ya tenía una oferta de trabajo” (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El estudiante que consiguió empleo en la construcción tras formarse como maquinista

Luis Bolívar contó su experiencia en un reportaje de laSexta Noticias, publicado originalmente en 2021, sobre la falta de trabajadores cualificados en la construcción. Después de formarse durante tres meses como maquinista, explicó que había recibido una propuesta laboral antes incluso de finalizar su preparación.

“Todavía no he terminado el curso y hoy ya tenía una oferta de trabajo. Quieren a muchísima gente para trabajar”, aseguró en aquel momento.

En 2025, la construcción alcanzó una media de 1.530.002 trabajadores, un 4,5% más que el año anterior. Sin embargo, la edad media de las personas ocupadas se situó en 45,1 años y los menores de 30 representaron solo el 10,8% del total. Incluso, la propia Fundación Laboral considera que el crecimiento del empleo juvenil todavía resulta insuficiente para compensar la salida de los trabajadores de mayor edad.

Los trabajadores extranjeros también tienen un peso cada vez mayor. En junio de 2026 había 352.512 extranjeros afiliados a la construcción, equivalentes al 23,8% del total. Además, siete de cada diez nuevos afiliados respecto al mes anterior fueron de origen extranjero, lo que refleja su creciente importancia para cubrir las necesidades de personal del sector.

Cómo afecta la falta de trabajadores a la rehabilitación de viviendas

La escasez de trabajadores cualificados también puede tener un impacto fundamental en los proyectos de rehabilitación de viviendas y eficiencia energética, que requieren profesionales con conocimientos específicos.

Un estudio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) identifica la rehabilitación energética de edificios como uno de los principales focos de creación de empleo vinculados a la transición ecológica. Entre los perfiles con mayor demanda aparecen arquitectos e ingenieros especializados, además de operarios e instaladores de placas solares, cerramientos y sistemas eléctricos.

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En este contexto, el documento estima que las actuaciones previstas en España dentro de la estrategia de rehabilitación podrían generar entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al año durante el periodo 2021-2030. Sin embargo, también advierte que formar a los profesionales necesarios requiere tiempo y que la capacitación no puede resolverse de un año para otro.

Por este motivo, la formación y la incorporación de jóvenes y nuevos trabajadores se han convertido en cuestiones estratégicas. En 2025, la Fundación Laboral de la Construcción formó a más de 124.000 profesionales, mientras que en 2026 también impulsó junto al Ministerio de Vivienda una campaña específica para atraer nuevos perfiles hacia el sector.