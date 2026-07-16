España afrontará un cambio en las condiciones meteorológicas desde este viernes con la llegada de lluvias de barro a varias comunidades autónomas. La presencia de polvo sahariano en suspensión, combinada con la formación de tormentas, provocará precipitaciones que dejarán depósitos de barro sobre vehículos, calles y otras superficies, especialmente en el este y sureste peninsular.

La previsión indica que este episodio se extenderá durante el fin de semana, mientras las temperaturas comenzarán a descender en buena parte del norte del país, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el litoral mediterráneo.

¿Por qué habrá lluvias de barro este fin de semana en España?

El fenómeno estará provocado por la presencia de polvo sahariano en suspensión sobre la Península. Cuando estas partículas coinciden con precipitaciones, el agua arrastra el polvo hasta el suelo y origina las conocidas lluvias de barro, que suelen ensuciar vehículos, ventanas y mobiliario urbano.

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Durante la tarde del viernes se desarrollarán tormentas en el tercio oriental del país, sobre todo en el sureste, donde las precipitaciones podrán llegar acompañadas de barro. Además, se esperan chubascos localmente fuertes en el litoral cantábrico durante la madrugada, aunque sin la influencia del polvo sahariano.

Las temperaturas máximas descenderán en gran parte de la mitad norte y también en los archipiélagos, mientras las mínimas comenzarán a bajar en numerosas regiones. Aun así, el calor seguirá siendo intenso en las zonas costeras del Mediterráneo.

¿Qué comunidades serán las más afectadas por el barro?

La previsión para el sábado mantiene un escenario similar. Aunque predominarán los cielos despejados en gran parte del país, podrán desarrollarse tormentas de evolución en áreas montañosas del interior, algunas de ellas con lluvias de barro debido a la persistencia del polvo sahariano.

Las comunidades con mayor probabilidad de registrar este fenómeno serán Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón, donde las precipitaciones podrán dejar una capa de barro sobre distintas superficies.

De cara al domingo, el tiempo apenas cambiará. Continuarán los chubascos aislados en zonas montañosas del norte y del este peninsular, mientras el polvo sahariano seguirá presente en el sureste y Baleares.

Las temperaturas máximas volverán a subir de forma generalizada, especialmente en el tercio norte, y las noches tropicales continuarán en numerosas localidades. Por este motivo, los expertos recomiendan evitar lavar el coche antes del fin de semana en las zonas afectadas, ya que las nuevas lluvias volverán a ensuciarlo con barro.