La compraventa de viviendas en España profundizó su retroceso durante mayo al registrar una caída interanual del 7,3%, con un total de 56.462 operaciones, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso supone el quinto mes consecutivo en negativo y refleja un mercado que comienza a enfriarse tras el fuerte crecimiento registrado en 2025, en un contexto marcado por la escasez de oferta, el encarecimiento de los inmuebles y las dificultades de financiación.

Las operaciones descendieron tanto en el segmento de vivienda usada como en el de obra nueva. Las viviendas de segunda mano, que representan cerca del 79% del mercado, registraron una caída del 7,6% hasta las 44.574 compraventas, mientras que las nuevas retrocedieron un 6%, con 11.888 o peraciones.

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Pese al descenso interanual, respecto a abril las transacciones aumentaron un 6%, impulsadas principalmente por la vivienda usada.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, la compraventa de viviendas registra una caída del 3,4%. El ajuste resulta más acusado en la vivienda nueva, con un descenso del 4,4%, frente al 3,1% de la segunda mano. El comportamiento del mercado contrasta con el ejercicio anterior, cuando las operaciones crecieron un 11,5% y alcanzaron su mayor volumen desde 2007.

¿Qué comunidades registraron las mayores caídas en las compraventas?

El descenso de las operaciones afectó a quince comunidades autónomas. Cantabria encabezó las caídas con un desplome del 28,6%, seguida por Murcia (-19,1%), Baleares (-16,8%), La Rioja (-14,3%), Navarra (-14,1%), País Vasco (-12,9%), Comunidad de Madrid (-11,2%), Galicia (-11%) y Comunidad Valenciana (-10,8%).

Solo Extremadura, con un aumento del 2,6%, y Andalucía, con un crecimiento del 2,2%, lograron cerrar mayo con cifras positivas. Por régimen de vivienda, la mayor parte de las operaciones correspondió a vivienda libre, que representó casi el 94% del total, mientras que la vivienda protegida apenas concentró el 6,4% de las compraventas.

¿Por qué se enfría el mercado inmobiliario?

Las principales plataformas inmobiliarias coinciden en que el mercado entra en una fase de estabilización tras varios años de fuerte expansión. Desde Fotocasa señalan que el elevado nivel de precios y el cambio en las condiciones de financiación han reducido la capacidad de compra de una parte creciente de los hogares.

Adiós a la ley de alquileres en España: los propietarios ya no podrán ofrecer sus viviendas para el turismo sin esta condición (foto: archivo).

Idealista añade que la situación resulta especialmente visible en los mercados con mayor tensión entre oferta y demanda, donde la entrada necesaria para acceder a una vivienda supera en algunos casos los 100.000 euros.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) sostiene que muchos compradores negocian con mayor intensidad ante los elevados precios de salida, lo que prolonga los plazos de venta.

Al mismo tiempo, Pisos.com advierte de que la evolución de la política monetaria del Banco Central Europeo será determinante durante los próximos meses, ya que un eventual endurecimiento de las condiciones financieras podría encarecer nuevamente el crédito hipotecario.

¿Cómo afecta esta situación y qué ocurre con el decreto de vivienda?

La dificultad para acceder a una vivienda golpea especialmente a los jóvenes. Según el último índice de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), las personas de entre 25 y 34 años deben destinar más del 38% de su salario al pago de la hipoteca , un porcentaje que supera el límite del 35% recomendado por el Banco de España.

¿Cómo afecta esta situación y qué ocurre con el decreto de vivienda?

Entre los menores de 25 años con hipoteca, el esfuerzo financiero asciende hasta el 57,5% de sus ingresos.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene bloqueada la negociación de un nuevo decreto de vivienda. PSOE y Sumar discrepan sobre la inclusión de incentivos fiscales en el IRPF para propietarios que reduzcan el precio de los alquileres o incorporen viviendas al mercado a precios asequibles.

Sumar rechaza estas medidas al considerar que benefician a los arrendadores y reclama priorizar la prórroga de los contratos de alquiler y la congelación temporal de las rentas antes del parón parlamentario de agosto.