Según las nuevas previsiones de S&P Global Ratings, el precio de la vivienda aumentará un 9,1% en España durante 2026 y el país encabezará las subidas en Europa entre 2027 y 2029.

El mercado inmobiliario español seguirá encareciéndose durante los próximos años. Según las nuevas previsiones de S&P Global Ratings, el precio de la vivienda aumentará un 9,1% en España durante 2026 y el país encabezará las subidas en Europa entre 2027 y 2029, impulsado por la fortaleza del empleo, el crecimiento salarial y una oferta de viviendas insuficiente para responder a la demanda.

La agencia de calificación proyecta que España será el segundo país europeo con el mayor incremento del precio de la vivienda este año, solo por detrás de Portugal, donde el alza alcanzará el 10%. Además, estima que el mercado residencial europeo crecerá de media un 4% en 2026, aunque ese ritmo se moderará hasta el 3% en 2027.

¿Por qué España seguirá liderando el aumento del precio de la vivienda?

Las previsiones de S&P Global Ratings sitúan a España como el mercado inmobiliario con mayor crecimiento de precios en Europa durante los próximos tres años. La agencia calcula incrementos del 7,4% en 2027, del 6,2% en 2028 y del 5,4% en 2029, por delante de países como Polonia y Portugal.

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El informe atribuye esta evolución a un mercado laboral sólido, que ha impulsado la creación de empleo y el aumento de los salarios. Ese escenario ha reforzado el poder adquisitivo de los hogares y ha favorecido la llegada de inmigración, lo que incrementó la demanda de vivienda en un contexto marcado por una oferta limitada.

A ese desequilibrio se suma el escaso ritmo de construcción de nuevas viviendas. Según la agencia, las trabas administrativas que afectan al sector continúan dificultando el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, lo que mantiene la presión sobre los precios.

¿Qué factores explican las nuevas previsiones para Europa?

S&P Global Ratings revisó parte de sus previsiones macroeconómicas como consecuencia del contexto internacional. Entre los factores que influyen en sus estimaciones figuran una inflación más elevada en la eurozona, la evolución de los tipos de interés y el comportamiento del mercado laboral.

¿Qué factores explican las nuevas previsiones para Europa? EFE

La agencia elevó su previsión de inflación para la eurozona hasta el 3,1%, frente al 1,8% que estimaba anteriormente, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los mercados energéticos y el comercio internacional.

Además, el informe contempla un escenario alternativo más moderado por la incertidumbre que rodea la recuperación del tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

Aun así, considera que la escasez de oferta, el crecimiento en la formación de nuevos hogares y el aumento de los costes de construcción seguirán siendo los principales motores del encarecimiento de la vivienda en Europa durante los próximos años.