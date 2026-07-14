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El precio de la vivienda nueva y usada en España se encareció un 15,6% en junio en tasa interanual y superó por primera vez, en términos nominales, los máximos alcanzados durante la burbuja de 2007.

Así lo reflejan las tasaciones realizadas por Tinsa by Accumin, según las cuales el valor medio se sitúa ya un 0,5% por encima de aquel récord.

El matiz llega al descontar el efecto de la inflación. En términos reales, el precio se mantiene todavía un 32% por debajo de los niveles de la burbuja, lo que relativiza la marca histórica alcanzada este mes.

Las ciudades en donde más subió el precio de la vivienda en España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde subió más el precio de la vivienda en junio

El incremento más acusado se registró en las islas, con un alza del 18,7% interanual. Detrás se situaron las áreas metropolitanas, con un 17,3%, y la costa mediterránea, con un 17,2%.

En las capitales y grandes ciudades la subida fue del 15,6%, mientras que en el resto de municipios se moderó hasta el 10,1%.

La directora del Servicio de Estudios de Tinsa, Cristina Arias, ha señalado una leve aceleración por encima de la inflación en los polos de empleo y las áreas metropolitanas, frente a una desaceleración paulatina en el territorio insular.

Por qué mejoró la confianza del consumidor

Arias ha vinculado la evolución del mercado a la marcha del empleo, que continuó creciendo durante el periodo. El repunte inflacionista derivado de la guerra en Irán había reducido el poder adquisitivo de los hogares en los meses previos.

La firma de la tregua entre Estados Unidos e Irán y la reciente moderación del precio de la energía han contribuido, según la tasadora, a mejorar la confianza del consumidor en junio.

Cuánto subió la vivienda en el segundo trimestre

Con el dato definitivo de junio, la variación interanual del segundo trimestre de 2026 se sitúa en el 15,5%, tres décimas por encima del 15,2% provisional publicado el pasado 30 de junio.

En comparación con mayo, el precio avanzó un 1,4% en tasa intermensual. El mayor incremento correspondió a las capitales y grandes ciudades, con un 1,8%, seguidas de las áreas metropolitanas y la costa mediterránea, con un 1,3%, y de las islas y el resto de municipios, con un 1%.

¿Qué grupos superan ya sus máximos históricos?

Tres de los cinco grupos analizados en la estadística se encuentran actualmente en máximos históricos en términos nominales. Las islas superan la referencia de los años 2000 en un 26%, las capitales y grandes ciudades se sitúan un 3% por encima y las áreas metropolitanas, un 2%.

Descontada la inflación, sin embargo, ningún grupo alcanza esos máximos. El territorio insular es el que más se aproxima, a una distancia del -10%, mientras que el resto permanecen a más del -30%.