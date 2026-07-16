En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este jueves, 16 de julio de 2026 en España es de 51,68 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,24%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, indicando una tendencia positiva. Esta tendencia sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en el Litecoin frente al euro, lo que podría continuar en el futuro.

Litecoin muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó 0.99%, indicando un repunte puntual, pero en el último año registra una variación del -48.34%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa a doce meses pese al leve incremento reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 31.58 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 52.06 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.