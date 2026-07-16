En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 16 de julio de 2026 en España es de 73.687,02 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,33%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 2 en relación a -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, ambos han incrementado su valor.

En la última semana, Bitcoin registró una leve subida del 0.5%, pero en el último año acumula una variación del -36.73%, lo que implica una rentabilidad anual negativa. Este contraste indica un repunte de corto plazo dentro de una tendencia bajista más amplia, con una relación riesgo-rentabilidad todavía desfavorable en horizontes largos debido a la alta volatilidad del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 31.61%, es menor que la volatilidad anual del 35.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.