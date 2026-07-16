En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este jueves, 16 de julio de 2026 en España es de 2.144,77 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,07%.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días consecutivos. Esto sugiere que ambos activos están creciendo en valor y su entorno económico es favorable.

En la última semana, Ethereum avanzó un 4.46%, indicando un impulso de corto plazo; no obstante, en el último año acumula un -43.68%, lo que refleja una trayectoria bajista. En términos de rentabilidad, el corto plazo es positivo mientras que el balance anual es negativo, evidenciando la volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Ethereum se situó en 44.66%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 55.26%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.