En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 16 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 253,56 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,54% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 5 días. Esto indica que la demanda y el interés en esta criptomoneda han aumentado recientemente.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash cayó -9.58%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula -53.31%. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para los periodos señalados y evidencia una elevada volatilidad y riesgo para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 29.37%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.72%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.