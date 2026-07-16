En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 16 de julio de 2026 en España es de 1,27 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,14%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento.

Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de Ripple en comparación con el euro, lo que podría atraer a más inversores.

La cotización de Ripple muestra un leve repunte semanal del 0.58%, pero en el horizonte anual acumula una caída del -50.05%, lo que implica una rentabilidad negativa significativa para quien invirtió hace un año. Este contraste sugiere que, pese a señales recientes de estabilización, la tendencia de fondo sigue siendo bajista y la recuperación no compensa las pérdidas, evidenciando elevada volatilidad y riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 31.86%, lo que es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.66%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.