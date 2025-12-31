Salario Mínimo Interprofesional: el Ministerio de Trabajo negocia una subida para el 2026, ¿de cuánto será?

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) volverá a centrar el debate en 2026. Hace unas semanas, las patronales CEOE y Cepyme plantearon una subida del 1,5% para el próximo año, una cifra que los empresarios consideraban asumible al situar el SMI por encima del 60% del salario medio en España, el umbral de referencia marcado por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esta propuesta no convenció al departamento que dirige Yolanda Díaz, que la calificó de poco rigurosa y especulativa.

De aplicarse, la propuesta empresarial elevaría el SMI hasta los 16.824 euros brutos anuales en 2026, lo que equivale a 1202 euros brutos mensuales en 14 pagas para una jornada completa. El incremento sería de unos 17,7 euros más al mes respecto a 2025. Por ahora, no hay acuerdo cerrado y el Ministerio de Trabajo prevé retomar la negociación tras las vacaciones de Navidad.

Qué pasará con el Salario Mínimo Interprofesional en 2026

El ministerio liderado por Yolanda Díaz volverá a reunirse con sindicatos y empresarios para fijar la subida del SMI. Sobre la mesa existen dos tipos de situaciones. Por un lado, una subida del 3,1% en el que el IRPF quede exento y, por otro, de un 4,7% en el caso de que hubiera que tributar. Esto quiere decir que el salario quedaría en unos 1221 euros o en 1.240 euros en catorce pagas.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda tendrá que estudiar ajustes de la deducción del IRPF para poder ajustarlo a ese SMI. El propósito es lograr que el salario neto de las personas que tienen menos ingresos pueda aumentar.

Vale recordar que se trataría de otra nueva subida porque el Gobierno acordó a principios de este año el aumento del SMI en 2025 de un 4,41%, lo que supuso 50 euros al mes y situó la paga mínima en 1184 euros brutos mensuales en 14 pagas. En 2024, el SMI también se incrementó un 5% hasta 1134 euros al mes.