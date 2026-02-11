Los salarios negociados en convenios colectivos crecieron un 3,2% en 2025, según los últimos datos difundidos por el Banco Central Europeo (BCE). La cifra marca una desaceleración respecto a ejercicios previos, aunque mantiene un ritmo superior al promedio registrado entre 2013 y 2024. De cara a 2026, el BCE estima que el crecimiento salarial será del 2,4%, una previsión que ha sido revisada ligeramente al alza frente al 2,3% calculado en diciembre del año pasado. Estos datos son clave para la política monetaria del organismo, ya que el crecimiento salarial influye directamente en la evolución de la inflación en la zona del euro. Para 2026, el BCE prevé que el crecimiento salarial negociado alcance el 2,4%. Esta estimación supone una ligera mejora respecto al 2,3% que se proyectaba en diciembre del año pasado, lo que indica un ajuste en las perspectivas salariales. Según el organismo, el crecimiento salarial se redujo progresivamente en 2025, pero comenzará a remontar a partir de febrero de 2026. En ese sentido, se espera un aumento del 2,1% en el primer semestre de 2026 y del 2,7% en el segundo semestre, mostrando una recuperación gradual a lo largo del año. El incremento previsto para 2026 está vinculado a la desaparición del efecto a la baja provocado por las elevadas pagas únicas abonadas en 2024 y que no se repitieron en 2025. Este efecto mecánico, según el BCE, se irá diluyendo a lo largo de 2026, impulsando así la tasa de crecimiento salarial. Además, los datos del BCE apuntan a que en 2026 habrá menos dispersión en las presiones salariales negociadas entre los distintos países de la zona del euro en comparación con años anteriores.