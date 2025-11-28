En España, algunos alcaldes de grandes municipios alcanzan o superan los 100.000 euros brutos al año. Pero fuera de la política local, existen trabajos en el sector privado o profesional cuya remuneración –con experiencia, especialización o responsabilidad– puede acercarse o superar ese umbral.
A continuación, la nota expone las profesiones que en España permiten alcanzar remuneraciones similares, sustentadas en información oficial y estudios actualizados del mercado laboral.
¿Cuánto gana un alcalde en España?
- De acuerdo con datos oficiales del registro Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), el salario de los alcaldes está regulado por tamaño del municipio y dedicación.
- En 2024 sólo tres alcaldes superaron los 100.000 euros anuales: los de Madrid, Bilbao y Barcelona.
- En ciudades grandes, ese tope puede ascender hasta 116.160,05 € brutos al año.
Eso implica que para “ganar como un alcalde bien remunerado”, una persona debe desempeñar una actividad profesional con remuneraciones comparables en el sector público o privado.
¿Qué profesiones privadas pueden alcanzar 100.000 euros al año o más?
Según estudios recientes sobre empleos mejor pagos en España, las profesiones que tienen potencial de superar o acercarse a los 100.000 euros anuales comparten características: alta especialización, responsabilidad, demandas del mercado o combinación de salario base + comisiones/beneficios.
Algunos ejemplos:
- Profesionales del derecho en despachos grandes: abogados especializados (mercantil, fiscal, corporativo), especialmente si llegan a niveles senior o “of counsels” en firmas de prestigio, pueden superar los 100.000 euros anuales.
- Titulares o profesionales consolidados en profesiones reguladas con aranceles altos, como Registrador de la Propiedad: su ingreso medio puede rondar los 200.000 euros anuales, aunque depende de la carga de trabajo, la ubicación y la clientela.
- Directivos de empresas (CEO, CFO, gerentes generales) en compañías grandes o multinacionales: en esos puestos los sueldos pueden superar los 100.000 euros, e incluso superar ampliamente esa cifra cuando hay variables extras.
- Profesionales de la salud con alta especialización y práctica privada: algunos especialistas médicos o dentistas pueden, con consultas propias o en clínicas privadas, alcanzar o superar los 100.000 euros anuales.
- Cargos de alta responsabilidad en sector empresarial — como finanzas, tecnología, dirección de hospitales o servicios — también aparecen entre los que pueden superar esa barrera.
Limitaciones: ¿por qué no cualquiera alcanza ese ingreso?
- El salario medio de un trabajador en España es muy inferior: según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la media anual ronda 28.050 euros, según el Instituto Nacional de Estadística.
- Para llegar a los 100.000 euros hay que combinar especialización, experiencia, ubicación (grandes ciudades o mercados fuertes), o bien tener un cliente/mercado que pague aranceles elevados (como en el caso de registradores, abogados senior, profesionales independientes, etc.).
- Incluso en sectores “bien pagados” como salud, derecho o tecnología, no todos los puestos superan esa barrera; dependerá del puesto, la seniority y la demanda.
Para ganar en España un salario comparable al de un alcalde bien remunerado (= 100.000 anuales), la vía más habitual no es un empleo promedio sino trabajar en profesiones con alta especialización, alto nivel de responsabilidad o ejercicio profesional independiente con buen mercado.