En España, algunos alcaldes de grandes municipios alcanzan o superan los 100.000 euros brutos al año. Pero fuera de la política local, existen trabajos en el sector privado o profesional cuya remuneración –con experiencia, especialización o responsabilidad– puede acercarse o superar ese umbral.

A continuación, la nota expone las profesiones que en España permiten alcanzar remuneraciones similares, sustentadas en información oficial y estudios actualizados del mercado laboral.

¿Cuánto gana un alcalde en España?

De acuerdo con datos oficiales del registro Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), el salario de los alcaldes está regulado por tamaño del municipio y dedicación.

En 2024 sólo tres alcaldes superaron los 100.000 euros anuales: los de Madrid, Bilbao y Barcelona.

En ciudades grandes, ese tope puede ascender hasta 116.160,05 € brutos al año.

Eso implica que para “ganar como un alcalde bien remunerado”, una persona debe desempeñar una actividad profesional con remuneraciones comparables en el sector público o privado.

¿Qué profesiones privadas pueden alcanzar 100.000 euros al año o más?

Según estudios recientes sobre empleos mejor pagos en España, las profesiones que tienen potencial de superar o acercarse a los 100.000 euros anuales comparten características: alta especialización, responsabilidad, demandas del mercado o combinación de salario base + comisiones/beneficios.

Algunos ejemplos:

Profesionales del derecho en despachos grandes : abogados especializados (mercantil, fiscal, corporativo), especialmente si llegan a niveles senior o “of counsels” en firmas de prestigio, pueden superar los 100.000 euros anuales.

Titulares o profesionales consolidados en profesiones reguladas con aranceles altos, como Registrador de la Propiedad : su ingreso medio puede rondar los 200.000 euros anuales, aunque depende de la carga de trabajo, la ubicación y la clientela.

Directivos de empresas (CEO, CFO, gerentes generales) en compañías grandes o multinacionales : en esos puestos los sueldos pueden superar los 100.000 euros, e incluso superar ampliamente esa cifra cuando hay variables extras.

Profesionales de la salud con alta especialización y práctica privada: algunos especialistas médicos o dentistas pueden, con consultas propias o en clínicas privadas, alcanzar o superar los 100.000 euros anuales.

Cargos de alta responsabilidad en sector empresarial — como finanzas, tecnología, dirección de hospitales o servicios — también aparecen entre los que pueden superar esa barrera.

Limitaciones: ¿por qué no cualquiera alcanza ese ingreso?

El salario medio de un trabajador en España es muy inferior: según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la media anual ronda 28.050 euros, según el Instituto Nacional de Estadística.

Para llegar a los 100.000 euros hay que combinar especialización, experiencia, ubicación (grandes ciudades o mercados fuertes), o bien tener un cliente/mercado que pague aranceles elevados (como en el caso de registradores, abogados senior, profesionales independientes, etc.).

Incluso en sectores “bien pagados” como salud, derecho o tecnología, no todos los puestos superan esa barrera; dependerá del puesto, la seniority y la demanda.

Para ganar en España un salario comparable al de un alcalde bien remunerado (= 100.000 anuales), la vía más habitual no es un empleo promedio sino trabajar en profesiones con alta especialización, alto nivel de responsabilidad o ejercicio profesional independiente con buen mercado.