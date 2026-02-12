De acuerdo a los cálculos de Comisiones Obreras (CC. OO.), estiman que entre 10 y 11 millones de españoles cuentan con salarios estancados desde hace años. Por este motivo, los sindicatos reclaman que se evalúe aumentar los sueldos. El secretario general de la organización, Unai Sordo, manifestó el reclamo en Murcia, en una jornada junto con delegados del personal del sindicato. A su vez, se concentraron en las puertas de la sede de la patronal sindical, CROEM. A pesar de que las cifras de empleo están aumentando arduamente en Europa, Sordo afirma que se necesita que “el crecimiento económico llegue al conjunto de los hogares de España”. “Nunca ha habido más gente contratada y cotizando que ahora, incluso los salarios crecen por encima de la inflación en términos medios”, señaló, aunque remarcó: “Pero eso no quiere decir que el crecimiento de la economía esté llegando a todas las familias”. “Suben los salarios más bajos producto de la subida del salario mínimo interprofesional, pero los salarios que están después del SMI y hasta la media salarial llevan estancados en nuestro país un montón de años”, añadió. Desde el sindicato protestan para que la subida de los salarios sea al menos del 4% en cada uno de los tres años próximos, es decir, que esté acorde a “récords históricos de beneficios” que registran las compañías españolas. También buscan que se sume un adicional de tres puntos en los convenios colectivos con salarios medios que están por abajo de la mínima, lo cual indicó que se trata de “una propuesta realista y viable” y que es “una cuestión de distribución de renta, de distribución de riqueza, los salarios como bandera principal”. En ese sentido, insistió en que los ingresos familiares se utilizan cada vez más para enfrentar ”deterioro consciente de los servicios públicos”, que tienen que ver con sanidad o educación superior. Otro inconveniente señalado por el sindicalista fue la dificultad para acceder a una vivienda propia, en donde manifestó que “gran parte del incremento de los gastos que tienen las familias en España tiene que ver con el disparatado precio”. “Hace falta una política integral para contener y reducir los precios de la vivienda. No puede ser que se esté incrementando la edad en la que la gente joven se emancipa de las casas de sus padres hasta bien pasados los 30 años. Esto es un desastre en términos sociales”, subrayó. También adelantó que la dirección nacional del sindicato pasará por cada comunidad autónoma para movilizar al menos 25.000 delegados durante los próximos meses y trasladarlos a diferentes manifestaciones.