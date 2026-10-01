La paga extra de Navidad es un derecho legal que garantiza dos gratificaciones extraordinarias al año para los empleados.

En España, los trabajadores tienen derecho a recibir dos gratificaciones extraordinarias al año. Una de ellas tiene lugar con ocasión de las fiestas de Navidad.

Según establece el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, la cuantía de las pagas extraordinarias se determina a través del convenio colectivo. Además, este puede establecer que ambas gratificaciones se prorrateen entre las doce mensualidades.

Sin embargo, la cuantía, la fecha de pago y el periodo durante el que se generan dependen del convenio colectivo.

Cuándo se cobra la paga extra de Navidad 2026

El Estatuto de los Trabajadores establece que una de las dos pagas extraordinarias debe abonarse con ocasión de las fechas de Navidad, pero no determina un día específico para hacerlo.

De esta forma, la fecha específica debe consultarse con el convenio colectivo aplicable. Algunos de ellos establecen el pago a mediados de diciembre, mientras que otros lo sitúan durante la segunda mitad del mes.

Asimismo, puede ocurrir que el trabajador no reciba una paga adicional en diciembre. Esto se debe a que el propio artículo 31 del ET permite que las gratificaciones extraordinarias sean prorrateadas entre las doce mensualidades.

En estos casos, el importe correspondiente a las dos pagas extraordinarias se distribuye a lo largo del año y forma parte de las nóminas mensuales. Por lo tanto, esto significa que el trabajador recibiría esa cantidad progresivamente y no como un pago de Navidad único.

El ET establece que una de las dos pagas debe abonarse con ocasión de las fechas de Navidad, pero no determina un día específico para hacerlo. Magnific

Cuándo te corresponde cobrar si empezaste a trabajar a mitad de año

Haber comenzado a trabajar a mitad de año no implica que corresponda cobrar la mitad de la paga extra de Navidad. En ese caso, para conocer el importa es necesario comprobar cuál es el periodo de devengo establecido por el convenio colectivo.

Existen pagas de devengo semestral , que se generan durante los seis meses anteriores a su cobro, y otras de devengo anual , se que van acumulando durante todo el año. Esta diferencia puede modificar considerablemente la cantidad que recibirá un trabajador que se incorporó a la empresa durante 2026.

Por ejemplo, si la paga de Navidad tiene un devengo anual entre enero y diciembre y un trabajador comenzó su empleo el 1 de julio, habría generado aproximadamente la mitad de la gratificación al momento de cobrarla.

En cambio, si la paga tiene un devengo semestral entre julio y diciembre y la incorporación se produjo el 1 de julio, podría haberse generado la paga íntegra correspondiente a ese periodo.

El importe de la paga de la gratificación extraordinaria dependerá del periodo de devengo establecido por el convenio colectivo aplicable. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hay que revisar para calcular la paga extra de Navidad

La cuantía de la paga extra tampoco equivale necesariamente a una mensualidad ordinaria completa. El Estatuto de los Trabajadores establece que el convenio colectivo el que determine cuánto corresponde recibir.

De esta manera, para calcular la paga de Navidad es necesario comprobar el importe establecido como los conceptos salariales que la componen. Dependiendo del convenio, puede incluir el salario base y complementos determinados como la antigüedad.

También, será necesario verificar el periodo de devengo, ya que de este dependerá qué parte de la gratificación ha generado una persona que no trabajó durante todo el año o todo el semestre correspondiente.