Como es habitual trimestre tras trimestre, Banco Santander supera el resultado récord anterior. En los tres primeros meses del año incrementó el beneficio un 60%, al situarse en 5422 millones de euros. Esta cifra obedece a la venta del 49% de su banco en Polonia a Ertse Bank por 7000 millones, operación que le dejó a la entidad cántabra una plusvalía de 1900 millones. Si no se tiene en cuenta este negocio, el beneficio ordinario es de 3.560 millones, un 12% más en relación al mismo periodo del ejercicio pasado. Al tiempo que Banco Santander continuó ampliando el número de clientes, con la incorporación de ocho millones de usuarios totales en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 176 millones, los volúmenes de negocio en euros constantes crecieron un 5% en crédito y otro 4% en depósitos. Destacó, además, el aumento de las hipotecas en Retail, el crecimiento del crédito para automóvil en Openbank, mientras que la actividad de CIB se mantuvo fuerte. Los ingresos aumentaron un 4%, hasta 15.140 millones de euros, apoyados en un margen de intereses de 11.019 millones (+4%) y unos ingresos por comisiones de 3357 millones (+6%), como resultado de una mayor actividad de clientes y del crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales. Los costes totales disminuyeron un 3%, hasta 6484 millones de euros, gracias a la mejora de la eficiencia derivada de la ejecución de ONE Transformation. “Con ello, el margen neto aumentó un 10%, hasta 8656 millones, y la ratio de eficiencia mejoró en tres puntos porcentuales, hasta el 42,8%, en línea con la tendencia estructural de reducción de costes y mejora de los ingresos”, explica el banco. Las dotaciones por insolvencias aumentaron un 5%, hasta 3225 millones de euros, lo que situó el coste del riesgo en el 1,14%, prácticamente estable en la comparación interanual. Otro punto a destacar de las cuentas presentadas esta mañana es el comportamiento de la ratio de capital CET1 que aumentó hasta el 14,4%, 1,5 puntos porcentuales más en los últimos doce meses, apoyada en la fuerte generación orgánica de capital y en el impacto de la venta de Polonia, lo que proporciona una elevada flexibilidad para apoyar el crecimiento y la remuneración al accionista. Lo cierto es que si se tienen en cuenta los impactos previstos para el conjunto del año (principalmente las adquisiciones de TSB y Webster), el banco está bien posicionado para alcanzar su objetivo de una ratio CET1 de entre el 12,8% y el 13% a cierre del ejercicio. Los pagos al accionista crecieron el 19% del valor contable tangible (TNAV) por acción más el dividendo en efectivo por acción, apoyado tanto en el crecimiento del beneficio como en la distribución de capital. El 27 de marzo de 2026, la junta general de accionistas aprobó un dividendo final en efectivo de 12,5 céntimos de euro por acción, que se abonará el 5 de mayo de 2026. Incluido el dividendo a cuenta de 11,5 céntimos de euro abonado en noviembre de 2025, el dividendo total en efectivo con cargo a los resultados de 2025 aumentó un 14%. Además, el 3 de febrero de 2026, el consejo aprobó un segundo programa de recompra de acciones por un importe de hasta aproximadamente 5.000 millones de euros, de los que unos 1.800 millones corresponden a los resultados del segundo semestre de 2025, mientras que 3.200 millones responden a una distribución extraordinaria equivalente a aproximadamente el 50% del capital CET1 generado por la venta del 49% de Santander Bank Polska. Con este programa, el grupo está en la senda de alcanzar su objetivo de repartir al menos 10.000 millones de euros en recompras de acciones en 2025 y 2026. En conjunto, la remuneración total al accionista con cargo a los resultados del ejercicio pasado asciende a unos 7.100 millones, equivalente a aproximadamente el 50% del beneficio atribuido, distribuidos en partes aproximadamente iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones. Banco Santander reitera sus objetivos para 2026-2028 presentados el pasado febrero en el Investor Day con las proyecciones macroeconómicas actuales, ya revisadas. Los objetivos de 2026 incluyen un crecimiento de los ingresos de un dígito medio y costes a la baja en euros constantes, un mayor beneficio y una ratio CET1 de entre el 12,8% y el 13%. El grupo prevé que el crecimiento de los ingresos esté respaldado por una buena actividad de clientes, con unas comisiones que crecerán a mayor ritmo que el margen de intereses. Para 2027, la entidad prevé un crecimiento de los ingresos a doble dígito en euros constantes, un apalancamiento operativo positivo y un crecimiento del beneficio dentro de la banda que va del 14% al 16% en euros constantes, al tiempo que mantendrá la ratio CET1 por encima del 13%. En cuanto a 2028, Banco Santander tiene objetivos como un RoTE superior al 20%, un beneficio superior a 20.000 millones de euros y más de 210 millones de clientes. Una vez más España es el primer mercado en importancia para el Grupo. El beneficio crece un 12% en comparación con el mismo lapso de tiempo del ejercicio 2025, hasta situarse en 1286 millones de euros, cifra que explica un incremento del 4,6% en el margen de intereses y una pequeña caída, del 0,4%, de las comisiones netas. Esta performance del beneficio se explica en los altos volúmenes, con un alza del 1% en el crédito retail y del 6% en depósitos, un fuerte recorte de costes o la actividad en banca de inversión. En tanto, la rentabilidad se dispara un 26%. En Brasil crece el beneficio interanual un 6,4%, hasta los 542 millones de euros, gracias a un incremento de los ingresos del 1%. Pero al gigante sudamericano le sale un fuerte competidor, ya que Estados Unidos amenaza con superar a Brasil como segundo mercado del Grupo por beneficios. El balance dice que alcanza los 428 millones en ganancias, un 14% más que el año anterior, gracias a la buena marcha de las comisiones, las menores dotaciones y la contención en los costes. El beneficio en México, el cuarto mercado del grupo, subió un 2,3%, a los 421 millones de euros. En Reino Unido en los tres primeros meses de 2026 el beneficio subió un 16%, hasta los 319 millones de libras, gracias a la fuerte reducción de costes (5%) y a la mejora de las comisiones del 17%, si bien las dotaciones se incrementan un 49%. Por otra parte, cuando cierre la compra de TSB, Banco Santander estaría a las puertas de convertirse en el cuarto banco en hipotecas y el tercero en depósitos, con unos 300.000 millones en activos y 216.000 millones en depósitos.